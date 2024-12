Famílias atingidas por incêndios podem receber auxílio aluguel; veja como

Até dezembro deste ano, 83 auxílios de aluguéis foram pagos pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão responsável pela política de assistência social no município de Belém, para famílias de baixa renda que tiveram suas residências atingidas por alguma calamidade. Parte dos atendimentos foram para as vítimas de incêndios residenciais na capital. As pessoas assistidas têm direito a receber R$ 3 mil correspondente a seis meses de aluguel, em parcelas de R$ 500 cada mês.

O auxílio aluguel e outros direitos, por exemplo, poderão ser solicitados por famílias atingidas por sinistros, como o incêndio de grande proporção que ocorreu na madrugada desta terça-feira (10/12), quando seis casas foram pegaram fogo na Passagem Park Amazonas, no bairro da Terra Firme, em Belém. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas, em uma frente de trabalho que durou cerca de duas horas.

As famílias podem solicitar o recurso por intermédio da Funpapa após a emissão do laudo final pela Defesa Civil para a equipe técnica da Fundação, que avalia os critérios das famílias para o recebimento do benefício. Com o documento em mãos, as famílias solicitam o benefício ao Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergência (Sicape) da Funpapa. O órgão ainda encaminha as famílias aos demais órgãos para recebimento dos demais benefícios e todos os encaminhamentos que se fizerem necessários em virtude do sinistro.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) foram registradas e atendidas 411 ocorrências de incêndio, de janeiro a 10 de dezembro em 2024, em Belém. No mesmo período do ano passado, a corporação atendeu 397 ocorrências de incêndio em edificações.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergência (Sicape), Maria de Lourdes Cunha, a Funpapa atendeu neste ano mais de 20 famílias que tiveram as casas destruídas por incêndios neste ano. Os atendidos também podem receber gêneros alimentícios durante três meses da prefeitura.

“Vamos até o local para ter o primeiro contato com a família e identificar todas as necessidades que cada família possui. Para desenvolver um plano de ação para essas famílias. O que uma família precisa é diferente de outra. Buscamos um panorama geral para utilizar todas as ferramentas que nós temos para atender a família. A primeira coisa é ver a documentação. Caso a família precise fazemos o encaminhamento para os órgãos competentes”, explica.

Para ter acesso ao benefício do auxílio aluguel a família precisa obedecer determinados critérios como: renda de até um salário mínimo e meio, se cadastrar no CadÚnico e esteja desacolhida, ou seja, sem lugar para ficar. A liberação dos recursos pode demorar até 30 dias. Ao final a família precisa comprovar o pagamento dos aluguéis fazendo uma prestação de contas com os recibos ou contrato de aluguel. A maioria dos casos atendidos são causados por incêndios, desabamentos ou risco eminente de desabamentos, quando a família corre risco.

A Funpapa também encaminha as famílias atingidas para outros benefícios de outros órgãos. Algumas famílias podem ser encaminhadas para a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) conceder ajuda para reforma dos imóveis.

“Quando há necessidade da família, e temos orçamento, elas podem solicitar uma prorrogação do auxílio aluguel. A resolução indica essa possibilidade. A família recebendo o benefício pode pedir uma prorrogação de mais seis meses. É o máximo que pode se oferecer o benefício”, explica Cunha.

As famílias atingidas por calamidades que necessitam de auxílio aluguel podem ir até a sede da Funpapa, localizada na avenida Romulo Maiorana nº 1018, entre as travessas Vileta e Timbó, no bairro do Marco. Os interessados devem procurar o Sicape o laudo da Defesa Civil e todos os documentos necessários. Para mais informações podem ligar para o telefone (91) 98423-8884.