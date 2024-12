Seis casas são destruídas por incêndio no bairro da Terra Firme, em Belém

Seis casas foram atingidas por um incêndio que ocorreu na madrugada desta terça-feira (10/12), na Passagem Park Amazonas, no bairro da Terra Firme, em Belém. Ainda não há informações oficiais sobre o que pode ter ocasionado o início das chamas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o controle do fogo, que durou cerca de duas horas.

De acordo com moradores, o fogo teve início por volta de 1h. A costureira Maria Dorineia Pena dos Santos, de 55 anos, foi uma das vítimas que teve a casa atingida pelo incêndio. Segundo ela, o marido, José Antônio, foi quem viu o fogo.

“Eu moro aqui há 20 anos com meu marido. A minha casa é de alvenaria em baixo e em cima era de madeira. Quando ia dar 1h, meu marido viu o fogo aqui nesse terreno ao lado. As chamas atingiram logo a parede de alvenaria da minha casa, na parte de baixo. Como a casa é muito perto uma da outra, logo as chamas altas vieram para a minha parede de madeira. Ele ainda tentou arrebentar a parede, pro fogo não queimar tudo, mas não dei tempo. Aí ele saiu gritando e eu acordei. Foi assim que nós saímos da casa”, conta a moradora.

Maria Dorineia Pena dos Santos, de 55 anos, costureira que teve a casa atingida pelo incêndio. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ainda segundo a vítima, os vizinhos acordaram e a ajudaram a retirar alguns eletrodomésticos da casa, que estavam na parte de alvenaria. No entanto, todos os móveis e eletrônicos que estavam na parte de cima da casa foram destruídos.

“Em cima foi perda total. Eu e meu marido ficamos somente com a peça de roupa que estavamos no corpo. Eu estou com uma roupa que já me deram hoje. Fiquei com algumas coisas que estavam aqui embaixo, como um fogão, que os vizinhos ajudaram a tirar; botijão; uma geladeira, que ainda deu tempo de colocar para fora. O resto foi queimando tudo. O fogo parou mais ou menos lá com umas três e meia da manhã, com a chegada dos bombeiros. Mas já tinha queimado aqui, a casa da vizinha também e lá para o outro lado”, relata Maria Dorineia.

Casa atingida por incêndio. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Maria Dorineia diz que o marido passou mal após inalar a fumaça. "Ele não está mais aqui pois precisou ser ajudado após passar mal devido a fumaça. Ele tem alguns problemas de saúde e não pode ficar exposto a essas situações, então foi para a casa da irmã fazer inalação no Aerossol", afirma a costureira.



Em nota, a Comissão da Defesa Civil de Belém (Comdec) informou que foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para atender vítimas do incêndio.

"Equipes da Comdec vão fazer uma visita técnica ao local ainda hoje, para avaliar os danos e emitir o laudo técnico, fundamental para o atendimento das famílias atingidas, sobretudo, ao que dar acesso aos benefícios sociais disponíveis junto aos órgãos competentes", comunicaram.