Incêndio em área de construção deixa nove mortos na China

Um incêndio matou nove pessoas em uma área de construção no leste da China, informou neste domingo (8) a agência local de gestão de emergências. O incêndio começou na tarde de sábado, quando o material de isolamento pegou fogo em um armazém em construção na cidade de Rongcheng, na província de Shandong, segundo as autoridades locais.

As causas do incidente estão sendo investigadas. Os incêndios fatais são relativamente comuns na China devido aos frágeis códigos de construção e poucas normas de segurança do trabalho.