Incêndio é registrado em ilhas próximas a Santarém; Polícia investiga o caso

Um incêndio foi registrado em uma área de ilhas que ficam em frente ao município de Santarém, no Oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (25/11) e foi registrado por moradores próximos à mata incendiada. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado.

“A Polícia Civil informa que trabalha para identificar os suspeitos de provocar incêndios na região de Santarém. Informações podem ser repassadas pelo 190 ou 181”, comunicaram.

Pelas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o fogo consumindo a vegetação no local. A claridade do fogo se destaca em meio a escuridão da floresta. Além disso, muita fumaça era vista se espalhando pelo mato. Outros focos de incêndio também podiam ser vistos mais distantes nas imagens.

Vários moradores de Santarém relataram que a fumaça tem chegado à cidade. Os focos de incêndio têm sido combatidos pelo Corpo de Bombeiros no local. No entanto, as autoridades policiais buscam chegar aos autores das queimadas. Devido ao tempo de seca na região, o fogo pode iniciar e se alastrar rapidamente pela vegetação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros Militar e aguarda o retorno.