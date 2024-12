Defesa Civil arrecada doações para famílias atingidas por incêndio na Pedreira, em Belém

A Defesa Civil (DC) de Belém informou que realiza uma campanha de doação para as famílias que viviam nas oito casas destruídas por um incêndio que ocorreu na passagem Maria dos Anjos, no bairro da Pedreira. Nesta sexta-feira (6/12), Claudionor Corrêa, presidente da DC, informou que o órgão está recebendo os itens para repassar às vítimas.

“Estamos com uma campanha para arrecadar doações para essas famílias que perderam tudo. Estamos recebendo eletrodomésticos, móveis, alimentos e roupas. Vale ressaltar que a doação deve ser de utensílios em boas condições de uso. Porque às vezes acontece da pessoa fazer uma doação mas o móvel, eletrodoméstico ou a roupa não estarem em bom estado”, afirma.

Todas as doações podem ser realizadas no local onde o incêndio ocorreu ou na sede da Defesa Civil. “Podem entrar em contato pelo número (91) 98439-0646. Ou podem vim até o local, doar para as famílias, não tem problema nenhum. A Defesa Civil recebe essas doações devido a necessidade de cada família e tudo será dividido para as vítimas. Por exemplo, tem uma moça que está com vinte e cinco dias que teve um neném. Ela perdeu todo o enxoval da criança. Então, quem quiser pode enviar doação para essa senhora e para o recém-nascido”, pede.

Claudionor Corrêa, presidente da Defesa Civil. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Auxílio

A Defesa Civil (DC) de Belém esteve no local onde o incêndio ocorreu e informou que as famílias que tiveram as casas atingidas receberam auxílio. Segundo Claudionor Corrêa, presidente da DC de Belém, a engenharia fez o levantamento da área e dos imóveis atingidos.

“Ontem mesmo já emitimos relatórios, que hoje já estão sendo encaminhados para Funpapa, para questão do auxílio aluguel e eventual benefício. Também acionamos a Cohab e ela já esteve aqui e falou com as famílias. Vale ressaltar que todos esses benefícios sociais são feitos em caráter de urgência devido ao incêndio e a proporção que deu”, comunicou Claudionor Corrêa.

Incêndio

Oito casas, sendo sete com perda total e uma com perda parcial, foram atingidas por um incêndio no bairro da Pedreira, na manhã de quinta-feira (5/12), em Belém. As chamas foram registradas na passagem Maria dos Anjos. Conforme o Corpo de Bombeiros do Pará, que esteve no local, a suspeita é que um curto-circuito teria dado início às chamas. Não houve vítimas mortas.