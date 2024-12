MP instaura procedimento para apurar queimadas no entorno da rodovia PA-154 no Marajó

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do promotor de Justiça de Cachoeira do Arari, Alexandre Rufino de Albuquerque, instaurou procedimento para apuração de ocorrência de queimadas de grandes proporções no entorno da rodovia PA-154, que liga Cachoeira do Arari até Soure.

O MP quer verificar os fatos que originaram as queimadas, os possíveis autores e as providências adotadas até o momento. A município do Marajó gera tem gerado preocupação em razão dos graves riscos ambientais, e principalmente, na qualidade do ar que provoca sérios problemas à saúde da população, especialmente de crianças e idosos.

A região possui constantes problemas socioambientais que também são temas do Fórum Estadual de Combates ao Uso e Impactos do Agrotóxico, presidido pelo MPPA.