Incêndio atinge duas casas no bairro de Fátima, em Belém; uma delas ficou totalmente destruída

Um incêndio atingiu 2 casas na manhã deste sábado (23/11), por volta das 11h30, no bairro de Fátima, em Belém. Ainda sem causa oficialmente identificada, o fogo começou numa residência de 2 andares e mista, de madeira e alvenaria, que ficou totalmente destruída na rua Boaventura da Silva, próximo à travessa 3 de Maio. Logo, as chamas se alastraram para uma outra que fica atrás dessa. Essa segunda teve apenas alguns pequenos danos. Não houve feridos.

Rosemeire Castro dos Santos, dona da casa que ficou totalmente destruída, estava no local na hora do incêndio e foi resgatada por alguns vizinhos que tiveram que arrombar o imóvel para entrar. "Começou no segundo andar. Acredito que tenha sido algum curto. Era uma casa antiga com bastante madeira em cima. Quando cheguei no quarto, tentei pegar o celular, mas o fogo quase atingiu o melu cabelo e eu saí", relata.

Rosemeire morava apenas com alguns pets, e um deles acabou desaparecendo. "Meu papagaio e um gato foram resgatados. Mas outro gato está desaparecido. Foi muito rápido. Eu trabalho com material de fibras. Perdi tudo", lamenta. Já a segunda casa atingida estava sem ninguém dentro.

O tenente Emerson, do Corpo de Bombeiros, comentou sobre o cenário encontrado no local. Os militares atuaram com duas viaturas – uma pela rua Boaventura da Silva e outra pela travessa 3 de Maio. “Encontramos uma residência já tomada pelas chamas. Houve perda material de boa parte da estrutura, telhado, móveis, assoalho. A parte de madeira foi totalmente consumida. Uma residência lá atrás foi atingida parcialmente atingida também. Mas nós conseguimos controlar as chamas muito rapidamente”, detalhou.

De acordo com o tenente, o fogo teria começado em um dos quartos. A causa exata do incêndio ainda é desconhecida. “Somente a perícia vai poder apontar a causa do incêndio”, disse Emerson.