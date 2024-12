Causa de incêndio em oito casas na Pedreira será determinada após perícia, diz Bombeiros

Após controlar o incêndio que atingiu oito casas na passagem Maria dos Anjos, no bairro da Pedreira, em Belém, o Corpo de Bombeiros do Pará realizou os levantamentos para descobrir o que deu início ao fogo. As chamas foram registradas por volta de 9h desta quinta-feira (5/12). Inicialmente, acreditava-se que o incêndio teria ocorrido após um curto-circuito em um dos imóveis.

Conforme o Tenente Dias, do Corpo de Bombeiros, a equipe que faz a perícia iria realizar o levantamento do local para investigar o que deu início às chamas. “Vamos falar com o perito e trocar ideia sobre o que pode ter acontecido. Apesar do que constatamos quando chegamos no local, as causas ainda são desconhecidas. Somente a perícia poderá determinar com exatidão o que ocorreu”, informou.

O bombeiro informou que os moradores das casas atingidas estavam assustados, mas não ficaram feridos.

“O foco do incêndio ocorreu em uma casa de madeira, que ficava aos fundos de uma casa de alvenaria. No terreno ao lado, onde estavam três imóveis de madeira, todas foram destruídas pelo fogo. E uma casa ao lado dessas, que era de madeira e alvenaria, onde haviam vários pneus, também foi atingida. Nesse local nós conseguimos conter o fogo. Outras casas também foram atingidas parcialmente. Ninguém ficou ferido e todos foram salvos”, explica o bombeiro.