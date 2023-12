Falta de testes de covid-19 em farmácias preocupa a população de Belém

O aumento de casos de virose, em Belém, vem motivando muitas pessoas a procurarem testes de covid-19, com o objetivo de esclarecer se estão infectadas ou não pelo vírus. No entanto, ao checar farmácias em diversos pontos da cidade, nota-se a falta de testes rápidos, um material de saúde que é importante para o início do diagnóstico da doença.

Foram checadas farmácias em bairros do centro de Belém, como Batista Campos e Nazaré, e na grande maioria, as unidades não possuíam o teste de covid-19 para a venda.

A falta do dispositivo de saúde preocupa moradores da capital que gostariam de ter à disposição o diagnóstico rápido, é o que afirma o conferente de carga Joelson dos Santos Oliveira.

“Devia ter o teste, de repente você chega na farmácia e não tem. E aí? Como é que a gente vai ficar? Devia ter em todas as farmácias disponíveis o teste de covid. Na época da pandemia cheguei a procurar farmácia, fiz testes em posto de saúde e graças a Deus fiquei bem”, relata.

Preocupada com a onda de virosa na cidade, a autônoma Andreza Rodrigues, 40 anos, relata que é necessária a disponibilidade dos testes nas farmácias.

“Tem muitas crianças pegando, pessoas idosas, todo mundo ta gripando. Tem que ter o teste pra gente poder se proteger da gripe, né? Essa virose é muito preocupante pra gente que tem baixa resistência, porque a pessoas as vezes vai pro hospital e morre”, alerta a autônoma.

O teste rápido de covid-19 consiste em um dispositivo de testagem de antígeno. o kit de autoteste é composto de um tampão de extração, um filtro e uma espécie de cotonete chamado de swab, que é utilizado para a coleta de secreção nasal. Essa secreção é utilizada em uma solução para obter o resultado positivo ou negativo.

O autônomo Márcio Vilhena Lopes considera importante ter mais acessibilidade na aquisição dos testes de covid-19.

"A gente sempre deve procurar a melhora na saúde da gente. Em todo lugar que a gente vai tem que ter esse teste de covid, pra que a população possa ficar alerta sobre isso”, declara Márcio.

EFEITO DA PANDEMIA

Existem algumas explicações para a falta de dispositivos de testes de covid-19 nas farmácias em Belém. De acordo com o farmacêutico clínico Henrique Rodrigues, a ausência do produto tem relação com o grande volume de testes adquiridos na pandemia.

“Quando começou os testes da nossa região, as farmácias adquiriram uma quantidade muito grande, e alguns deles, pelo tempo de utilidade, podem acabar tendo vencido. Outra explicação é que com o fim da pandemia a procura pelos testes diminuiu, então muitas drogarias deixaram de adquirir mais testes”, salienta o profissional da saúde.

Ainda segundo o farmacêutico, unidades públicas de saúde ainda realizam testagem gratuita de covid-19. No entanto, ele compreende que muitas pessoas não têm disponibilidade de ir até essas unidades de saúde.

“É um problema esse serviço não ser ofertado nas farmácias porque nem todo mundo tem tempo suficiente para ir num posto de saúde, tem pessoas que só saem do trabalho à noite, e a drogaria seria o local para que elas se testassem e descobrissem se estão com covid ou apenas uma virose”, diz o farmacêutico.

Henrique lista algumas dicas importantes para quem está com sintomas de gripe e ficou com dúvidas sobre uma possível infecção de covid-19.

“Estamos num momento em que o brasileiro precisa se readaptar na questão da saúde. Se você sair de casa e estiver com aquela tosse que não passa, use a máscara e evite aglomerações. Se o paciente inistir na rotina ativa, vai acabar transmitindo não só covid como outras viroses e a prevenção é a melhor arma para combater qualquer doença respiratória”, conclui o profissional.

Em nota, a Sesma informou que os testes para Covid-19 estão sendo realizados nas unidades de urgência e emergência localizadas nos bairros: Jurunas, Tapanã e Bengui I. E nas unidades de urgência e emergência de Cotijuba, Baía do Sol e Carananduba.

“Os pacientes devem fazer o teste aos primeiros sintomas de febre, calafrios, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal (coriza) e problemas no olfato ou paladar”, detalha a nota.

Ainda de acordo com a Sesma, as orientações do Ministério da Saúde são de que as pessoas que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-19 com resultado negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do prazo de 7 dias, desde que não apresente sintomas respiratórios e febre há pelo menos 24 horas, e sem o uso de antitérmicos.

“Com o diagnóstico positivo, deverá ser mantido o isolamento por pelo menos 10 dias contados a partir do início dos sintomas, sendo liberado do isolamento desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, há pelo menos 24h”, diz a nota.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), na rede estadual, os testes de covid-19 são disponibilizados para pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave ou conforme avaliação médica. Os testes rápidos são disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que têm gestão municipal.

A Sespa esclarece, ainda, que no âmbito do SUS, o teste é indicado conforme critério médico. O indivíduo com resultado positivo deve manter isolamento domiciliar por sete dias, podendo reduzir para cinco dias se estiver sem febre nas últimas 24h e testar negativo ao final do 5º dia; e procurar um serviço de saúde caso piorem os sintomas. Se for idoso acima de 65 anos ou imunossuprimido acima de 18 anos deve procurar a UBS para receber o antiviral nirmatrelvir/ritonavir pelo SUS. Também deve usar máscara ao retornar ao trabalho ou outro ambiente coletivo como escola, creche, transporte público, serviço de saúde até completar dez dias do início dos sintomas.