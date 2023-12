Especialistas alertam sobre casos de virose em Belém; veja como se proteger

Casos de virose, em Belém, tem preocupado especialistas em infectologia. Segundo médicos da capital, nos últimos dias houve um aumento considerável de pessoas doentes na cidade, o que alerta para a necessidade de cuidados da população.

Conforme a médica infectologista Helena Brígido, o período do ano está inteiramente ligado com o aumento nos casos de infecção por vírus, devido às mudanças climáticas na região amazônica. Além disso, a proximidade das festas de fim de ano aumentam as viagens entre cidades, o que favorece a possibilidade de transmissão entre a população.

“A infecção causa sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, nariz entupido e coriza. A doença perdura geralmente por cerca de sete a dez dias e alguns pacientes continuam somente com tosse por mais de uma semana”, diz a profissional da saúde.

Este tipo de vírus que causa sintomas da gripe tem um ambiente propício para se multiplicar neste período de chuva. A médica infetologista Andrea Beltrão explica que as aglomerações aumentam a transmissão deste tipo de doença.

“O vírus sempre circula no ambiente, mas o tempo favorece para que ele se multiplique melhor de pessoa para pessoa. Em períodos de chuva, a população se encontra mais aglomerada e a mudança de temperatura faz a rinite e as alergias aparecerem, mesmo sem ter o vírus, e estas pessoas, aglomeradas devido à chuva, transmitem mais facilmente”, declara a médica.

Pessoas mais vulneráveis

A médica Helena Brígido esclarece que certos grupos de pessoas são mais suscetíveis a se infectar com o vírus, por isso, precisam tomar mais cuidados para não sofrerem com os sintomas. “As pessoas mais vulneráveis são as idosas, crianças pequenas e imunossuprimidos (pessoas com HIV, com câncer, com doenças pulmonares crônicas, fumantes)”, explica.

Para quem já tem comorbidades, a virose pode causar graves quadros de saúde. É o que alerta a infectologista Andrea Beltrão.

“Mesmo que não seja um vírus tão agressivo, ele pode causar pneumonia grave, então é importante voltar com o uso de máscaras, principalmente se a pessoa estiver gripada. Pessoas que já possuem alguma doença obstrutiva crônica pulmonar devem usar máscaras e evitar aglomerações para não correr o risco de contrair o vírus”, salienta a profissional de saúde.

Para se proteger desta virose e não contribuir com a transmissão para outras pessoas, as profissionais de saúde listam algumas dicas importantes. Confira:

Recomendações

- Não fazer uso de antibióticos;

- Tomar vacina contra a gripe e covid-19;

- Usar máscaras quando tiver sintomas de quadro respiratório;

- Fazer consulta médica nos casos mais graves;

- Manter boa alimentação e ingestão de líquidos;

- Lavar as mãos e evitar colocá-las na boca ou nos olhos;

- Evitar aglomerações.

Fonte: Médicas infectologistas Helena Brígido e Andrea Beltrão

Foi solicitada uma nota para a Secretária Municipal de Saúde (Sesma), mas até o fechamento desta edição não houve resposta.