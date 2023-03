Virose da mosca: portadores podem ser atendidos na Unidade de Vigilância Sindrômica

Portadores da "virose da mosca", a doença diarreica aguda (DDA), com sintomas iniciados há menos de cinco dias, podem ser atendidos na Unidade de Vigilância Sindrômica (SOAMU)/Seção de Epidemiologia para um esclarecimento sobre o diagnóstico da causa do problema. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6) pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), em parceria com as unidades de Urgência e Emergência da Região Metropolitana de Belém.

No comunicado, o IEC recomenou ainda que o paciente compareça "ao IEC já com uma coleta prévia de material de fezes em frasco coletor comum, comprado em farmácias, devidamente identificado com o nome, a idade e a hora da coleta". A coleta das fezes deve ser feita no máximo até duas horas antes da chegada ao IEC.

Virose da mosca

A Doença Diarreica Aguda (DDA) ou Gastroenterite Aguda é popularmente conhecida como “virose da mosca”, já que tem uma maior incidência no período chuvoso, ocasião que aumenta a circulação do inseto.

A DDA pode ser transmitida não só por moscas, mas também por outros insetos e até por humanos. A contaminação ocorre pela ingestão de alimentos e água que tiveram contato com microorganismos transportados por animais.

Quais os sintomas da virose da mosca?

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Febre

Cólicas abdominais

Desidratação, em casos mais graves

Caso os sintomas ou a desidratação persistam, o paciente deve procurar atendimento médico com urgência.

Serviço:

Atendimento de segunda a sexta-feira

Horário: 7h às 9h

Endereço: Rodovia BR 316, km 07, S/N - Bairro: Levilândia| Ananindeua

Contato: (91) 3214- 2063 (SOAMU)