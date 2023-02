Virose: pega no ar? É contagiosa? Veja quais sintomas e dicas de como evitar

Doenças virais são comuns e possuem diversos tipos de vírus causadores. A gripe é a mais conhecida, mas outras enfermidades se encaixam na categoria, como sarampo, caxumba, rubéola, herpes, poliomielite, dengue, mononucleose infecciosa, resfriado e varíola. As viroses atingem pessoas de todas as idades, sendo mais comuns em bebês e crianças.

Quais sintomas da virose?

Os sintomas das viroses variam, podendo ser respiratórios, gastrointestinais ou uma combinação dos dois. Entre os sinais mais comuns estão:

- Diarreia;

- Febre;

- Vômito;

- Náusea;

- Tosse;

- Espirros;

- Coriza;

- Obstrução nasal;

- Dor de garganta;

- Dor muscular;

- Dor abdominal;

- Dor de cabeça.

Para tratar e diagnosticar a doença, é necessário consultar um médico.

Como tratar virose? Quais vacinas estão disponíveis?

A prevenção é a melhor maneira de evitar as viroses. Vacinas como a Vacina Oral Poliomielite e a Tríplice Viral com Varicela, que protegem contra várias enfermidades, são oferecidas gratuitamente pelo SUS. A vacinação contra a gripe também é recomendada e deve ser reforçada anualmente. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente todas as vacinas mencionadas abaixo.

As vacinas mais conhecidas são a Vacina Oral contra a Poliomielite, que previne a poliomielite, e a Vacina Tríplice Viral com Varicela, que protege contra sarampo, rubéola, caxumba e catapora/varicela - fortalecida pela Vacina Atenuada contra Varicela.

A gripe, a virose mais comum, também tem uma vacina que deve ser tomada anualmente e protege contra casos graves e óbitos pela doença. A vacina cobre Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenzavirus B, que são comuns durante os invernos.

Não há tratamento para viroses. Portanto, é necessário esperar que a doença desapareça. Em alguns casos, no entanto, medicamentos podem ser tomados para aliviar os sintomas. É também aconselhável ingerir bastante líquido para manter o corpo hidratado.

Para viroses respiratórias, é recomendado fazer a lavagem das narinas com soro fisiológico. No caso de viroses gastrointestinais, a ingestão de probióticos e zinco pode ser necessária para repor a microbiota intestinal.

Como evitar virose

É importante manter a higiene pessoal, lavando as mãos regularmente e evitando compartilhar objetos. A ingestão de líquidos também é aconselhável para manter o corpo hidratado. Em caso de viroses respiratórias, a lavagem nasal com soro fisiológico é indicada, enquanto a reposição da microbiota intestinal pode ser necessária para viroses gastrointestinais.