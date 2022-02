Veja o que é a 'Virose da mosca', os sintomas e como prevenir

O início do período chuvoso preocupa a população devido ao número de doenças que surgem em consequência das mudanças climáticas e, também, das ruas alagadas. Mas há um outro mal que se manifesta nessa época, que passa quase despercebido e deve ser cuidado com atenção pelas pessoas: a virose da mosca. Veja o que é, como se manifesta e quais as maneiras de prevenir a doença.

O que é a Virose da Mosca?

Com o nome científico de Doença Diarreica Aguda (DDA) ou Gastroenterite Aguda, a “virose da mosca” ficou popularmente conhecida desta maneira devido ao grande número de moscas que surgem no período chuvoso do ano.

Como acontece a transmissão da virose da mosca?

Na maioria das vezes feito por moscas, os insetos pousam em áreas contaminadas e depois acabam sentando também nos alimentos. Dessa maneira, transportam os microrganismos que levam doenças para a comida.

Somente as moscas podem transmitir a virose?

Apesar de ser conhecida como “virose da mosca”, a doença também pode ser transmitida por outros insetos e até por humanos. A contaminação acontece por meio de alimentos e água, o que pode ocorrer através das mãos da própria pessoa ou de insetos que transportem os microrganismos.

Quais os sintomas da virose da mosca?

Entre os sintomas da virose da mosca estão:

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Febre

Cólicas abdominais

Desidratação, em casos mais graves

Caso os sintomas ou a desidratação persista, a pessoa deve procurar atendimento médico com urgência.

O que favorece o surgimento da virose da mosca?

Entre os motivos mais comuns para o surgimento da doença estão:

Deficiência de higiene ambiental e pessoal;

Má higienização dos alimentos;

Ingestão de água sem tratamento;

Proliferação de insetos;

Coleta de lixo irregular.

Como prevenir e se proteger da virose da mosca?

Entre as maneiras mais indicadas para prevenir e se proteger da virose da mosca estão:

Sempre lavar as mãos com água e sabão;

Utilizar álcool gel, sempre que puder;

Ter cuidado ao manusear e preparar alimentos;

Sempre lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro;

Lavar bem as frutas e verduras (especialmente as que são ingeridas com casca);

Colocar telas nas portas e janelas de casa para evitar a entrada de insetos;

Manter o ambiente limpo para proteger os alimentos de moscas, baratas e outros vetores.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)