Falta de sinalização na avenida Rio Solimões, em Ananindeua, coloca pedestres e ciclistas em risco

A falta de sinalização na avenida Rio Solimões, no conjunto Paar, em Ananindeua, preocupa os moradores da área. E, também, os expõe a riscos todos dias. É uma via com duas escolas e com grande fluxo de veículos. A avenida também tem buracos e, no acostamento, mato, o que dificulta ainda mais a situação de quem transita pelo local. Ônibus, carros particulares, motos e pedestres disputam o mesmo espaço. Não há ciclofaixa e nem sinalização.

A via é cortada por transversais, em cujos cruzamentos, movimentados, também não há fiscalização. Ou seja: é literalmente cada um por si - um "salve-se quem puder". Na manhã desta segunda-feira (27), a dona de casa Josicléa Veiga, 38 anos, retornava da escola com suas duas filhas Aylla, 4, e Isabela, 7. Ela ficou alguns minutos esperando o momento de poder, com segurança, atravessar a avenida.

O cuidado é redobrado porque ela estava com duas crianças pequenas. “Olha, é complicado porque, nessa outra rua, tem uma creche. E, logo mais ali, tem uma escola, e o fluxo de carro vem dos dois lados da rua”, disse. “E ninguém respeita. Eles não param. Se não for rápido...”, afirmou. Muitas crianças com seus pais ou responsáveis circulam pela vida. É preciso, portanto, ter muita cautela. “Temos que esperar pra poder passar, pra não sofrer acidente”, contou. Josicléa observou que não há nenhum tipo de sinalização na avenida Rio Solimões. “E já teve vários acidentes”, afirmou. Ainda segundo ela, os horários mais críticos são pela manhã e à tarde, principalmente na estrada e na saída das crianças das escolas.

A dona de casa Josicléa Veiga, 38 anos, e suas filhas Aylla, 4, e Isabela, 7: "Ninguém respeita. Eles não param" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

De bicicleta, o aposentado Santana Anunciação, 66 anos, também estava retornando para casa, levando, na bicicleta, seu neto Tomás, de dois anos. A reportagem percebeu o quanto ele teve dificuldade para circular na avenida, por causa dos buracos e dos veículos. “Não tem sinalização nenhuma. Vocês estão vendo aí, né?”, disse “Isso é todo dia”, afirmou. ? “Aí, na hora que sai o pessoal aí do colégio, sai aí da creche, é aquela dificuldade pra gente”, contou. Para não sofrer acidente, ele contou que precisa redobrar a atenção, ainda mais por levar, na bicicleta, uma criança. “A gente tem que virar nos 30 aí pra não acontecer acidente e evitar as dificuldades que tem aí”, disse.

Seu Santana também observou que o fluxo de carros é grande e não para. “O movimento é muito intenso. Vocês estão vendo o movimento de carro aí e a dificuldade que a gente tem com criança aí”, disse. O aposentado também afirmou que, para mais segurança à população, a prefeitura deveria construir uma ciclofaixa e colocar sinalização na rua. “E ainda tem esse monte de buraco. Não fazem um remendo, não fazem nada”, afirmou.

Além dos veículos, ciclistas também precisam desviar dos buracos na pista (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Também na bicicleta, Tahinara Oliveira, autônoma de 22 anos, transportava sua filha Maitê, de 3 anos, que tinha acabado de sair da escola. “Aqui é precário. Pode ter acidente em qualquer momento”, afirmou. Ela também disse que pedala com muita atenção para não colocar em risco sua vida e a de sua filha. “É, mano, tem que ter muito cuidado. Tem que prestar atenção pela gente e, também, pelos outros”, contou. A autônoma afirmou que toda hora é crítica. “Em qualquer horário pode acontecer acidente. Tem que ter cuidado”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), informou que enviará, nesta terça-feira (28), uma equipe técnica ao local para realizar o levantamento das solicitações mencionadas na nota. A nota finaliza ressaltando o compromisso da Semutran em atender as demandas da população, buscando soluções que garantam melhorias na mobilidade urbana e na segurança viária do município.