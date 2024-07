Famílias aproveitam apresentação do Gavião Alba no Mangal das Garças, neste domingo (21)

Para aproveitar a manhã ensolarada deste domingo, 21, muitas famílias escolherem o Mangal das Garças. Lá, com a programação do “Momento Ecozoo", crianças e adultos puderam conhecer de perto o gavião de cauda branca, Alba. O evento garantiu uma experiência única e muito aprendizado para as famílias. Além do voo da ave de rapina, a programação contou com oficinas e show de talentos para os pequenos.

Hugo Silva, um dos veterinários responsáveis, explica que esta ação é organizada para educar e sensibilizar as famílias sobre os cuidados com animais e a natureza. “Geralmente no penúltimo ou último final de semana de cada mês, para apresentar nossos animais às crianças e enriquecer a educação ambiental delas”, diz Hugo.

O veterinário ressaltou a importância de eventos como o “Momento Ecozoo” para a preservação e educação sobre aves de rapina, que, ainda segundo ele, é um dos animais que mais sofrem acidentes no Pará: “Eventos como este ajudam a educar ambientalmente o público e conscientizar sobre os animais, muitos dos quais chegam machucados e necessitam de cuidados.”

O gavião Alba, encontrado pelo Batalhão de Polícia Ambiental na Região Metropolitana de Belém, está no Mangal há cerca de um ano, após ser resgatado com a asa direita fraturada. Aos cuidados dos veterinários do parque, Alba se tornou uma atração popular.

Camilo Gonzáles, outro veterinário do Mangal, afirma que a ave precisa de uma preparação especial para as apresentações e relatou como momentos de voo livre, que fazem parte da rotina do gavião, são importantes para garantir seu bem estar e qualidade de vida dentro do Parque Zoobotânico. “Recebemos muitos animais machucados que não podem retornar à natureza, muitos deles rapinantes. Utilizamos a técnica milenar da falcoaria para desenvolver um laço de confiança entre o animal e o ser humano. Todos os dias ele faz o seu voo, mas sempre volta, porque sabe que é onde ele será acolhido e cuidado”, explica.

“As aves de rapina são um dos grupos que mais sofrem acidentes no Pará e têm um papel crucial no ecossistema como controladoras de populações. Então aqui nós tentamos educar e sensibilizar, principalmente as crianças”, completou Camilo.

Diversão para a família

Entre os visitantes, a experiência foi recebida com entusiasmo. Elson Ferraz, de 45 anos, pai de Joana, diz que faz questão de levar a filha a momentos como este. Para ele, a interação com os jovens e crianças com a natureza é fundamental. “Participar e ter o contato com o animal mais próximo é valioso. É um momento de aprender e de ter maior cuidado com os animais e com a natureza, importante incentivar isso nos pequenos”, disse Elson.

Joana Cristine, de 17 anos, participou de um momento de interação com Alba, que deu um toque especial ao passeio em família do domingo. “Ter contato com os animais de perto é muito bonito e legal, porque não é algo que temos todo dia. Eu adorei, quero fazer de novo”, disse a estudante entusiasmada.

Sílverson Araújo, pai do pequeno Hakan de 2 anos, também acha essencial este tipo de programação e busca, desde cedo, incentivar o carinho e cuidado com a natureza no filho. “Ele gosta bastante de animais. Mas gostamos muito de fazer essas programações”, diz.

Sua esposa, Valxy Araújo, reforçou a importância dessas atividades para o desenvolvimento do filho: “E nós estamos adorando, ele é muito curioso e perguntador, então é muito bom poder trazer ele pra aprender e ter essas experiências desde cedo. Estimula a criatividade dele”.

Apesar de ser um evento voltado para o público infantil, os adultos também mergulharam na experiência. Tássia Nunes, de 41 anos, levou seu sobrinho para ver a apresentação, mas aproveitou intensamente o passeio: “Estou amando e aproveitando mais do que ele”, brincou.

Conscientização

Tássia é bióloga e foi ao Mangal vestida com uma camisa em forma de protesto contra o tráfico de animais. Ela falou sobre a importância de eventos como esse na prevenção e combate à crimes contra o meio ambiente. “Gosto de espalhar mensagens para as pessoas, para olhar os seres vivos e as outras pessoas. Percebo que a educação ambiental aqui é muito importante e essencial. Desde criança, deve-se ter essa visão do meio ambiente e de humanidade”, revelou.

Além do voo do gavião de cauda branca a programação contou com a programação “EcoArte”. Com oficina de confecção de Ball flag e show de talentos. A ação acontece mensalmente no parque.