Animais silvestres passam por recuperação no Mangal das Garças, em Belém

Há anos por diversas razões, animais silvestres de diferentes espécies chegam ao Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém. Estes animais, muitas das vezes chegam machucados e no local são tratados até sua recuperação. Como é o caso do gavião de cauda branca, da espécie Geranoetus Albicaudatus, que foi batizado como “Alba”. A ave chegou ao Mangal com a asa direita fraturada e está no local há aproximadamente 1 ano.

O médico veterinário do Parque Zoobotânico, Camilo Gonzáles, conta que Alba foi encontrado pelo Batalhão de Polícia Ambiental, na Região Metropolitana de Belém. O gavião de aproximadamente 8 anos, foi levado ao Mangal para que recebesse os cuidados necessários para sua sobrevivência.

Médico veterinário Camilo Gonzáles e o gavião Alba (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O veterinário explica como foi feito o procedimento para cuidar da asa fraturada do gavião. “Nós fazemos uma imobilização da asa, suplementamos com cálcio, o mais importante é manter a quietude para o osso conseguir cicatrizar”. Ainda segundo ele, o serviço de recuperação de animais funciona devido a parceria do Parque com os órgãos ambientais, que são responsáveis pela parte de resgate e recuperação. “Nós auxiliamos eles, recebemos alguns animais e fazemos um processo de avaliação para ver se o animal é viável na natureza, qual seria o destino desse animal. Após isso, preparamos um plano terapêutico até a recuperação do animal”, explica.

Alba é um gavião de cauda branca, da espécie Geranoetus Albicaudatus (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

No momento, o Mangal das Garças não está recebendo animais para tratamento, mas de 2019 a 2021, o local recebeu em torno de 200 animais por ano, devido a Região ser rica em diversidade e ao mesmo tempo esses animais terem um contato grande com o ser humano. Gonzáles conta que, além de Alba, o parque também tem outros animais que chegaram da mesma maneira, doentes, com fraturas. “Nós temos algumas corujas, uma delas passou por uma amputação de asa devido a uma ferida de linha de pipa. Outra coruja, foi derrubada por um madeireiro que cortou uma árvore onde estava o ninho e ela ficou machucada na asa e na perna. Nós também temos muitos filhotes que chegam órfãos por algum motivo e temos que continuar a criação deles até a fase adulta. Temos várias espécies de diversos bichos”, relata.

Alba sendo alimentado no Mangal das Garças (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Evitando acidentes

Pessoas que brincam com pipas, estilingues, baladeiras, devem redobrar o cuidado para não machucar os animais. “A gente educa, essas aves como o Alba, servem para a gente sensibilizar as pessoas sobre isso. As vezes as pessoas utilizam esses objetos porque aprenderam com outras pessoas e não tem noção do impacto que está causando. Uma das nossas funções aqui no zoológico é essa, chegar nas pessoas, sensibilizá-las, para evitar esse tipo de prática, com baladeiras, estilingues e linhas de pipa com cerol”, diz Gonzáles.

Cuidado com os animais do Mangal

No quesito cuidado com animais dentro do Parque Zoobotânico, o indicado é conhecer o animal, não alimentar ou alimentar apenas com orientação dos profissionais. “É necessário conhecer a espécie, por exemplo, um papagaio tem a alimentação diferente de um sabiá, de uma arara. A tartaruga nasce com uma dieta e depois comem mais vegetais. É importante conhecer isso para a gente proporcionar as condições corretas a esses animais”, diz o médico.

Crime ambiental

É considerado crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa para quem vende, exporta ou adquire, guarda, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade. Segundo Camilo Gonzales, quando alguém encontra uma pessoa vendendo animais silvestres o correto é acionar o órgão ambiental e direcionar o máximo de informações possíveis para encontrar a pessoa. Ela será presa em flagrante por crime ambiental.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças foi inaugurado na capital em 2005, e segue como um dos mais simbólicos e belos pontos turísticos. A variada biodiversidade do local, onde Aves, quelônios, répteis e borboletas convivem em um recanto natural de 40 mil metros quadrados cercado de lagos, vegetação típica e banhado pelo Rio Guamá, oferece um cenário que encanta conterrâneos e turistas.

Atualmente, 42 espécies de animais convivem na fauna do Mangal das Garças. O espaço é reconhecido nacionalmente pelo trabalho realizado com animais, especialmente em reprodução e reabilitação de aves. O Parque é o primeiro do Brasil a realizar a reprodução assistida do Guará, e, somente em 2023, mais de 40 espécimes desta ave nasceram no Mangal. Além disso, também foram reproduzidos e inseridos na natureza mais de 200 quelônios.