Turistas aproveitam terça chuvosa de Carnaval no Mangal das Garças

Para quem resolveu fugir da folia, opções de lazer não faltaram. Nesta terça-feira (13), feriado de carnaval, o Mangal das Garças e o Parque do Utinga, foram pontos turísticos bastante procurados tanto para quem mora em Belém, como para quem veio de outro estado e está visitando a capital.

Mesmo com a chuva que caia em Belém desde a madrugada, o público compareceu ao Mangal das Garças, onde haviam pessoas vindo do interior do Pará e também de outros estados. Foi o caso dos amigos Laerthys Castro e Marcos Paulo Alves, que são de Marabá, no sudeste paraense. “Nós estávamos muito em meio a festas e aí decidimos fazer algo diferente. Decidimos vir conhecer o Mangal das Garças e procurar algo tranquilo. Mesmo com essa chuva resolvemos vir aqui hoje”, explicam os amigos.

Laerthys Castro e Marcos Paulo Alves são de Marabá, no sudeste paraense (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O local também foi procurado por pessoas que decidiram deixar a folia de seus estados e optaram pela tranquilidade e sossego. O casal Sandra Praciano e Vander Barbosa, veio de Fortaleza, no Ceará, para aproveitar o feriado em meio ao inverno amazônico. “A gente tinha muita vontade de conhecer Belém, também o Mangal das Garças, onde a natureza é muito linda. Então a gente decidiu aproveitar esse feriado, saímos de Fortaleza onde é bem agitado e viemos para cá conhecer a cidade”, diz Sandra. Para Vander Barbosa, a experiência está sendo única, pois é totalmente diferente do que eles têm em Fortaleza.

Sandra Praciano e Vander Barbosa, vieram de Fortaleza, no Ceará (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Também existem pessoas que decidiram aproveitar o dia em família, como a paraense Taiane Martins que mora em São Paulo, mas voltou ao Pará, junto com o marido Fernando Martins, que é paulista, e os filhos para curtir férias. Eles estão aproveitando a estadia para ir aos pontos turísticos de Belém. “Está sendo muito bom aproveitar isso, conhecer o Mangal, a natureza, trazer as crianças para conhecer. Nós temos que aproveitar o que o Pará tem de melhor, aqui tem muita cultura, muita coisa boa, aqui não tem apenas coisas ruins como as pessoas acham. Nós temos muitos locais bons, muita cultura e isso deve ser conhecido e falado”, conta.

Taiane Martins e família (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Parque do Utinga

Há também quem decidiu aproveitar o feriado fazendo exercícios físicos, cuidando da saúde, seja correndo, caminhando, pedalando ou fazendo trilha. Para isso, o Parque Estadual do Utinga é um dos locais mais procurados pelos paraenses e turistas que visitam a capital. Para Stefanie Santos, que decidiu aproveitar o dia no Parque com o marido e o filho, a escolha foi por qualidade de vida. “Não necessariamente as festas representam qualidade de vida, e aí a gente prefere um pouco mais de contato, mais aproximação, mais calmaria, para poder se reconectar e começar com tudo mais uma vez. Está sendo ótimo também porque o clima está agradável, não está tão abafado, estão excelentes”, diz entusiasmada.

Stefanie Santos e família (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O casal Fernanda Alves e Luís Fernando, também estava curtindo o dia em família no Parque do Utinga. Segundo Fernanda, já faz um tempo que ela opta por este tipo de lazer. “Depois que a gente tem filhos, a gente já pensa em programas melhores para criança. É questão de aproveitar o que temos na cidade, aqui no Utinga está bastante tranquilo, então deu para curtir mais ainda”, conta.

Casal Luís Fernando e Fernanda Alves (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Funcionamento

O Mangal das Garças funciona de terça-feira a domingo e também nos feriados, das 08h às 18h.

Parque do Utinga funciona, de quarta a segunda-feira, das 06h ás 17h. Às terças é fechado para manutenção.