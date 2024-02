"Bafões da Sapucaí": Veja o que rolou no 1º dia de desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Muitas coisas rolaram no primeiro dia de desfile das escolas especiais do Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí. Teve de tudo um pouco na Sapucaí. Sabrina beijoqueira, desabafo de Paolla Oliveira sobre o perrengue para dançar com a fantasia, sexo antes do desfile de Aline Mineiro e a distribuição de calcinhas na Sapucaí

Sabrina Sato beijou muitas bocas no Carnaval. Ela deu um selinho em Viviane Araújo e outro em Mart'nália. A rainha de bateria da Vila Isabel foi filmada dando beijinhos nas amigas. Mart’nália é cantora e filha de Martinho da Vila.

Paolla Oliveira fez um desabafo sobre o desafio de desfilar com a fantasia de onça no desfile da Grande Rio. Paolla Oliveira falou que se sentiu "desconfortável" e que quanto a cabeça da onça caia tudo ficava escuro. A atriz chamou a atenção com um adereço de cabeça que virava um capacete do animal, cobrindo totalmente o rosto.

Paolla Vieira se fantasia de onça para desfile na Sapucaí (Riotur/Divulgação)

Enquanto Sabrina Sato distribuiu beijos na Sapucaí, José Loreto afirmou que ainda não beijou ninguém neste Carnaval e garantiu que é tímido. Loreto revelou que os dias de folia são bons para fazer "contatinhos".

Também no Carnaval, Grazi Massafera e Humberto Carrão estiveram no mesmo camarote na Sapucaí na mesma noite. Eles desconversaram a respeito dos boatos de que estariam vivendo um "affair".

Mesmo com o pé quebrado Agatha Moreira curtiu o Carnaval ao lado do namorado Rodrigo Simas, no camarote da Sapucaí. A jovem atriz optou por um patinete ortopédico.

Aline Mineiro confessou o segredo para relaxar horas antes do desfile: fazer amor. A Mocidade foi a primeira escola a desfilar no segundo dia do Grupo Especial. Aline usou uma fantasia que custou cerca de R$ 40 mil.

"Estava com o meu boizinho o dia inteiro. A gente continuou relaxando, dormindo bastante. Fizemos muito amor, que eu acho que é o que conta para relaxar. Fui calma, comecei a me arrumar às 15h, pleníssima. Foi ótimo, foi bem tranquilo", revelou.

A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabiola de Andrade, aproveitou a passagem pela avenida do samba para distribuir calcinhas para a torcida feminina. "Calcinha para a mulherada fazer bonito para o maridão", declarou.