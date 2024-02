Pará tem previsão de chuvas fortes e vendavais nesta terça (13) e quarta (14), diz Inmet

Os belenenses iniciaram esta Terça-Feira Gorda (13), feriado do Carnaval 2024, com o céu encoberto, ou seja, o sol entre nuvens e chuva em alguns perímetros urbanos. O tempo nublado se insere no cenário do clima previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira (13) e quarta-feira (14) no Pará, com alerta laranja e amarelo, indicando chuvas fortes e vendavais no nordeste e sudeste paraenses, incluindo a Grande Belém.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja (com grau de severidade: perigo) é válido para o nordeste paraense, incluindo a Região Metropolitana de Belém. O aviso de chuvas intensas abrange o período das 9h de hoje (13) até as 10h de amanhã (14). Os riscos potenciais envolvem chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia; ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A área afetada no estado com este alerta laranja é o nordeste paraense, o que inclui as chuvas intensas.

Com relação ao alerta amarelo (perigo potencial), referente a chuvas intensas, a região do Estado prevista para ser afetada é o sudeste paraense. O alerta compreende o período entre 9h37 desta terça (13) até as 10h desta quarta (14), envolvendo chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Orientações

Os técnicos do Inmet orientam que, em caso de rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

"Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", explicou o Instituto. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Em Belém

Nesta terça (13), como previsto pelo Inmet, o dia deverá permanecer com o tempo nublado, mas com um agravante: está previsto para esta tarde e noite "muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas".

Para a manhã de hoje (13), a previsão do Inmet foi de "muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas". A intensidade do vento para esta terça-feira é de fraco/moderado com rajada, ao longo de todo o dia. A temperatura mínima é de 24°C e a máxima, de 30°C. A umidade máxima é de 100%, e a mínima, de 80%.

Para a quarta-feira de cinzas (14), a previsão do Inmet é de: pela manhã, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas; à tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; à noite, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Intensidade do vento: fraco/moderado, pela manhã; fraco/moderado com rajadas, à tarde; à noite, fraco/moderado. Temperatura: mínima de 24°C, máxima de 32°C; umidade: máxima de 100%, mínima de 80%.

A quinta-feira (15) deverá ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; temperatura: mínima de 25°C, máxima de 34°C; umidade máxima de 98% e mínima de 80%. Intensidade do vento: fraco/moderado com rajadas. Já na sexta-feira (16), o tempo em Belém deverá ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento será fraco/moderado com rajadas; temperatura: mínima de 24°C e máxima de 34°C. Umidade: máxima de 100% e mínima de 80%. No dia 17, sábado, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima deverá ser de 24°C e a máxima de 33°C. Vento fraco/moderado com rajadas. Umidade: máxima de 100% e mínima de 80%.