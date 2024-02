No Ceará, Fortaleza registra segunda maior chuva dos últimos 50 anos

Entre as 7h da manhã do último sábado (10) até as 7h da manhã do domingo (11), Fortaleza registrou pelo menos 215 milímetros de chuva, considerada a segunda maior chuva da região nos últimos 50 anos, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Esta primeira grande chuva deixou ruas e avenidas alagadas, gerou queda de energia, semáforos apagados, casas e lojas danificadas. A média de 215 milímetros significa que, em um único dia, choveu em Fortaleza um volume superior ao esperado para todo o mês de fevereiro, cuja média histórica é de 187 milímetros.

Os registros da fundação começaram em 1974 e essa chuva mais recente ficou atrás apenas da precipitação em 2004, quando foram anotadas 250mm.

No bairro Aerolândia, a água da chuva tomou as ruas e invadiu a casa dos moradores. Uma árvore caiu na Avenida da Ecologia, nas proximidades da avenida Raul Barbosa.

No Centro de Fortaleza, comerciantes da Feira do Buraco da Gia perderam produtos após a água invadir a área dos boxes.

