Temporal causa mortes, desabamento de casas e ruas alagadas no Ceará; vídeo

Vários municípios do Ceará estão sentindo os fortes impactos das chuvas desta quinta-feira (16). Uma das cidades mais prejudicadas é Aratuba. Ao menos três mortes foram confirmadas depois de um desabamento. Em Pacatuba, o temporal inundou várias vias. O estado segue em alerta laranja.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em Aratuba, sete pessoas estavam dentro da própria casa antes do deslizamento em uma área de encosta. Uma mulher e duas crianças morreram na hora e quatro ficaram feridas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os pontos das cheias e as correntezas. Em uma praça do município, moradores precisaram se agarrar a uma corda para suportar o fluxo de água. Em Quixadá, as ruas se tornaram rios.

Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registradas fortes chuvas em cerca de 150 municípios em 24 horas. O nível pluviométrico ultrapassou os 100 mm. A expectativa é de mais chuva em todas as macrorregiões até esta sexta-feira (17).