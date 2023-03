Prefeito de Ananindeua comenta ações do município após 8 horas de chuvas; veja

Após oito horas de chuvas que caíram sob a Região Metropolitana de Belém (RMB), nesta terça-feira (14), vários transtornos foram registrados em Belém, Ananindeua e Marituba. Nas redes sociais, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, comentou sobre como as pastas do município têm atuado em conjunto para monitorar e acompanhar e atender possíveis ocorrências. Segundo o gestor, cada caso está sendo monitorado e avaliado pelas equipes da Semutran, Sesan, Defesa Civil Municipal e Semcat.

“O Guardião, o Centro de Monitoramento e Operações de Trânsito da Semutran, tem contribuído bastante no acionamento rápido das equipes de operações para as vias que mais necessitam de apoio de trânsito. Inclusive, temos observado que as obras realizadas em canais do município têm reduzido os pontos de alagamentos na cidade, pois a água da chuva está escoando rápido sem prejudicar o trânsito de veículos. Até agora apenas uma via precisou ser interditada pela Semutran”, disse o prefeito.

Assista ao vídeo:

