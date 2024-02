Carnaval terá céu nublado e chuvas pontuais no Pará

O carnaval em Belém e no interior do Estado é aguardado ansiosamente pelos paraenses. De acordo com José Raimundo Abreu, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência meteorológica no período do carnaval para as regiões metropolitana e insular de Belém (ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba), e para as cidades do nordeste paraense mais visitadas no carnaval, como Salinópolis, Marudá, Maracanã, Bragança e Curuçá, é de céu predominantemente nublado, chuvas em áreas pontuais, com manhãs de sol entre nuvens no final de semana. A mesma previsão vale para o arquipélago do Marajó.

VEJA MAIS:

Confira a previsão do tempo para este sábado (11) até quarta-feira de Cinzas (14)

Sábado (10) e domingo (11): sol entre nuvens pela manhã evoluindo para nublado a encoberto com pancadas de chuvas a tarde. Nublado a parcialmente nublado no período da noite. Temperatura mínima em torno de 23°C e máxima de 34°C.

Segunda (12), terça (13) e quarta (14): nublado e encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer período do dia. Temperatura mínima em torno de 23°C e máxima de 33°C.

A orientação é evitar tomar banho de praia ou piscina durante tempestades com rajadas de vento, raios e trovões, devido à alta condutividade elétrica da água apresentar perigo de acidentes por raios, alertou o meteorologista.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)