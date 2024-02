Carnaval: BR-316 tem fluxo intenso de veículos às vésperas do feriado prolongado

A manhã desta quinta-feira (8), que antecede o feriado prolongado de Carnaval, foi marcada por lentidão no trânsito em diversos trechos da rodovia BR-316, no sentido de saída da capital. Próximo à entrada da Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém, o fluxo de veículos era intenso por volta das 11h e seguia com bastante dificuldade, devido ao engarrafamento em alguns pontos.

Nas proximidades do km 4 da BR-316, os motoristas precisaram ter paciência por conta do longo congestionamento que se formou ao longo do trecho. O maior número de veículos pôde ser registrado quase ao final do dia. Ao longo da rodovia, foi possível registrar grande movimentação de carros de passeio e ônibus de viagens, tomando rumo à saída da capital.

Operação

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia, nesta quinta-feira (7), a Operação Carnaval 2024, com foco nos principais fatores de risco de morte no trânsito: a alcoolemia, o excesso de velocidade e a ultrapassagem perigosa, além do uso do celular ao volante. Os levantamentos dos órgãos de trânsito os apontam como os principais causadores de acidentes graves nas estradas. Ao todo, 250 agentes de fiscalização de trânsito estarão presentes em 17 municípios do estado, além da BR-316, na Grande Belém.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, a partir da 00h de sexta-feira (9) e segue até as 23h59 de quarta-feira (14), a Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais do Pará. A operação é a última etapa da Operação Integrada Rodovida 2023/2024. A fiscalização será intensificada em todas as rodovias federais do Pará, principalmente na BR-316, principal corredor de acesso de quem sai da capital ao interior.

Além das viaturas quatro rodas, a PRF também vai contar com o apoio do patrulhamento feito por motociclistas, no intuito de atender às necessidades de forma mais rápida e eficiente. Durante a operação haverá um aumento das rondas ostensivas e do policiamento em locais estratégicos.