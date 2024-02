Carnaval 2024: Secult informa horário de funcionamento de espaços culturais no período; confira

Os espaços culturais e de lazer do Pará terão horário de funcionamento especial durante os pontos facultativos de Carnaval e de Quarta-Feira de Cinzas, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará, Secult.

No sábado (10) e no domingo (11), final de semana que antecede o Carnaval, não haverá mudanças no funcionamento habitual dos espaços, com exceção do Theatro da Paz, onde estarão suspensas as visitações, sendo retomadas no dia 15, com a programação especial de aniversário.

Confira os horários:

Sábado e domingo - dias 10 e 11

Parque da Residência - 9h às 17h

Estação Cultural de Icoaraci - 9h às 17h

Porto Futuro - 6h às 22h, com entrada até 21h30

Theatro da Paz - Fechado para visitação

Arquivo Público do Pará - Fechado

Museus e Memoriais do Estado - 9h às 17h

Segunda a quarta-feira - dias 12, 13 e 14

Parque da Residência - Fecha segunda e terça; abre quarta-feira a partir das 13h.

Estação Cultural de Icoaraci - Fecha segunda e terça; abre quarta-feira a partir de 12h.

Porto Futuro - 6h às 22h, com entrada até 21h30

Theatro da Paz - Fechado para vistação

Arquivo Público do Pará - Fechado

Museus e Memoriais do Estado - Fecham na segunda; abrem terça e quarta-feira, das 9h às 17h.