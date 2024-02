Carnaval 2024: BR-316 terá duas faixas expressas para facilitar trânsito na saída de Belém

A partir da noite desta quinta-feira (8), os foliões que pretendem curtir o carnaval fora de Belém irão contar com duas faixas expressas do BRT liberadas para o tráfego. Na terça-feira de Carnaval (13), as duas pistas voltam no sentido de entrada na capital, como informa o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM)

De acordo com o órgão responsável, a medida visa melhorar a mobilidade no feriado na via durante o feriadão de carnaval. O desvio para ampliar o tráfego na rodovia pelas pistas do BRT Metropolitano inicia no km 6 da BR-316 e seguirá até o km 8.

Para o retorno, neste período de Carnaval, as duas pistas do BRT ficarão direcionadas no sentido entrada de Belém. A operação conta com a parceria do Departamento de Trânsito (Detran/PA) e Secretaria de Transportes do Para (Setran/PA)

“Vamos liberar as pistas do BRT e estamos trabalhando no melhor controle de tráfego e retenção de veículos pesados em horários estipulados, para dar vazão à saída de veículos. O objetivo é dar maior fluidez na saída da cidade. A orientação é evitar os horários de maior fluxo na rodovia”, pontuou o Secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira”.

Além da liberação das faixas do BRT, o NGTM melhorou a qualidade da via com a operação tapa-buracos, execução de sinalização horizontal e vertical, reforço na iluminação da via, o que garantiu uma melhor organização de trânsito.

No decorrer do trecho em obras, haverá apenas uma interdição de 400 metros para obras, o restante do trecho de saída seguirá liberado para quem for seguir rumo aos balneários do estado.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)