Motociclista atingido por carro na BR-316 recebe alta após acidente

O motociclista Washington Travassos, que foi atingido por um carro de passeio na BR-316, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na tarde de segunda-feira (5), já está na casa da família. A vítima fraturou a clavícula e teve cinco costelas quebradas, mas recebeu alta e continuará os cuidados médicos na casa onde vive. Ele foi liberado ainda na segunda-feira (5).

Momentos após a colisão Washington enviou um vídeo aos familiares informando que estava bem, apesar de escoriações pelo corpo. O motociclista foi ajudado por populares e outros motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente. A vítima, que mora no bairro da Pedreira, estava a caminho de uma entrega quando tudo ocorreu.

Segundo o advogado da família de Washington, Carlos Eduardo Costa, o motociclista deve ficar ao menos três meses sem trabalhar devido às fraturas pelo corpo. “Ele foi imobilizado, a clavícula e a região do tórax. Não tem como mover. Segundo o médico, ele deve levar por volta de três meses para pode voltar a trabalhar normalmente. Por enquanto, ele vai ficar em casa e retornar no hospital apenas para acompanhar a evolução das fraturas”, informou.

Além da questão física, o motociclista terá que enfrentar os gastos com o veículo utilizado para trabalhar, já que a moto ficou muito danificada. “Não foi perda total. Só que a moto está na delegacia para passar por perícia e só depois ser liberada para a família. Aí que será possível ver o real dano e o valor que vai dar todo o prejuízo. Teve uns danos graves, mas vai dar para recuperar provavelmente”, afirma Carlos Eduardo Costa, porta-voz da família de Washington.



O condutor do carro que atingiu um motociclista e fugiu sem prestar socorro à vítima já foi identificado pela Polícia Civil, que faz buscas pelo suspeito.