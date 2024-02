Rodovia BR-316: trecho será interditado por 10 dias a partir desta sexta (2)

A rodovia BR-316 terá um trecho interditado no km 4 a partir desta sexta-feira (2). A intervenção no trecho que fica na Região Metropolitana de Belém será feita para a pista receber o asfaltamento definitivo, no projeto de reestruturação da rodovia. A obra neste ponto deve durar por 10 dias, segundo informa o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

A partir desta sexta-feira, iniciarão as obras pavimentação definitiva do asfalto da faixa 1 da BR-316, próximo ao meio fio, no km 4 da rodovia. Para a execução deste serviço, serão necessárias intervenções na pista próxima a um hospital particular, passando pela entrada da Passagem São Francisco.

De acordo com informações do órgão responsável, o acesso à passagem São Francisco será garantido, mas, durante as atividades, o órgão recomenda que veículos utilizem as rotas alternativas para entrada e saída, como a Estrada da Providência e do Caixa Pará.