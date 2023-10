RMB terá 300 novos ônibus com ar-condicionado e wi-fi em até 120 dias, garante governador

Até o início do primeiro semestre do ano de 2024, Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, garante que a Região Metropolitana de Belém terá 300 novos ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. O acordo para isso foi assinado na tarde desta terça-feira (10), e deve garantir que a Região Metropolitana de Belém receberá, dentro de 120 dias, os veículos novos para o transporte público coletivo. Os veículos, que terão baixa emissão de carbono, além do conforto térmico com a presença do ar-condicionado, terá internet gratuita e um aplicativo que permitirá ao usuário, monitorar, em tempo real, a localização e previsão de chegada do transporte. O investimento é de R$ 250 milhões.

O anúncio foi feito pelo governador no Palácio do Governo, em Belém, ao lado do prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, e do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), responsável pelo serviço de transporte urbano na Região Metropolitana de Belém (RMB), Paulo Gomes, além de vereadores da capital.

Conforme as autoridades presentes, a Região Metropolitana será contemplada com mil ônibus novos no processo de renovação da frota. São 300 veículos adquiridos pelo Setransbel; 265 ônibus elétricos pelo governo estadual e outros 130 ônibus ou 200 micro-ônibus adquiridos pela Prefeitura de Belém. A meta é renovar a frota até 2025.

Além das melhorias, o acordo garante a isenção tributária às empresas que executarem o serviço, condicionadas a metas de melhorias. Segundo Helder Barbalho (MDB), os veículos devem ser integrados ao BRT metropolitano, que está em construção, com os ônibus do BRT de Belém.

“Nos próximos meses, a Região Metropolitana passará por um processo de completa mudança no que diz respeito a mobilidade”, completou o governante. Vamos iniciar a renovação da frota com 300 novos ônibus com ar-condicionado e wi-fi para dar dignidade e qualidade para você que necessita usar ônibus na Região Metropolitana. É importante registrar que esses ônibus também estarão atendendo as linhas troncais de Ananindeua e Marituba”, disse.

Os novos ônibus são um desejo muito antigo dos usuários de transporte público, principalmente no que diz respeito ao ar condicionado. Ultimamente, com as altas temperaturas, as cobranças acerca do tema ficaram ainda mais intensificadas.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também falou sobre o acordo e celebrou a iniciativa. “Isso vai melhorar muito a mobilidade humana, atendendo um sonho da população!”

A expectativa é que o processo de melhoria gere, ao longo do contrato, centenas de empregos diretos e indiretos e promova mais qualidade ao serviço prestado à população.

Sobre o acordo

Assinado pelo Governo do Pará, Setransbel e Prefeitura de Belém, o “Sistema Integrado de Transporte Público Coletivo de Passageiros de Belém”, prevê uma rede integrada e constituída por linhas troncais e alimentadoras de ônibus equipados com sistema de ar-condicionado e bilhetagem 100% digital.

“Foram meses de estudos, de viabilidade, para que a gente, agora, efetivamente, vire a página da qualidade do transporte na nossa capital. É um acordo inédito e histórico, porque nunca o governador do Estado se preocupou tanto com a qualidade desse serviço, já que esse serviço é municipalizado. É um acordo histórico inédito, e que a gente tem total certeza que será uma virada de página na qualidade do serviço”, afirmou Paulo Gomes.

Além dos novos ônibus, foi anunciada a integração dos Sistemas BRT, que tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2024.