Governador visita fábrica onde estão sendo construídos novos ônibus de Belém

Em vídeo publicado em uma rede social, nesta sexta-feira (02), o governador do Estado, Helder Barbalho, mostrou uma visita à fábrica que está produzindo a nova frota de ônibus com ar-condicionado e Wi-fi que serão enviados para Belém. Os novos veículos também possuem menor taxa de emissão de gás carbônico.

“A estratégia do Governo do Estado é modernizar o transporte coletivo da Região Metropolitana de Belém (RBM), para garantir ao usuário uma melhor qualidade no transporte público”, explicou Helder.

Em outubro do ano passado, o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém firmaram um acordo para garantir que a capital paraense recebesse, no prazo de até 120 dias, uma frota de 300 ônibus equipados com o serviço de ar refrigerado.