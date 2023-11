Grande Belém: ônibus com ar-condicionado e wi-fi devem chegar até maio de 2024

Os 300 ônibus com ar-condicionado e wi-fi, da nova frota do transporte público da Região Metropolitana de Belém (RMB), anunciados pelo governo do Pará em outubro, deverão ser entregues até maio de 2024, segundo informou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). Para a aquisição dos veículos, as associadas investirão no total cerca de R$250 milhões por meio de financiamento bancário, onde cada empresa assumiu o valor de acordo com a quantidade de veículos adquiridos.

De acordo com a instituição, a renovação foi em parte viabilizada com a desoneração de impostos e taxas, contando com o apoio fundamental do Governo do Estado do Pará - por meio da isenção do ICMS na compra dos novos ônibus e na compra do combustível, bem como o IPVA dos veículos - e da Prefeitura Municipal de Belém - via desoneração do ISS das empresas da capital e da taxa de gerenciamento de frota cobrada pelo órgão gestor do transporte.

Principais destaques dos novos ônibus:

Eficiência energética: motor a diesel com a tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz, que atende aos requisitos do Euro 6 e resulta na acentuada diminuição das emissões de poluentes. São 80% de redução nas emissões de Óxido de Nitrogênio (NOx) e 50% de redução nas emissões de Material Particulado (MP), em relação aos motores de geração anterior, trazendo contribuição muito importante para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente.

Acessibilidade: os veículos foram projetados para atender a todas as necessidades de mobilidade, com elevadores de acesso e espaços dedicados a cadeirantes.

Conforto: equipados com o chassi Mercedes Benz OF 1721 L que surpreende pelo conforto, estabilidade e qualidade que a suspensão pneumática oferece aos passageiros, diminuindo o nível de trepidações do chassi e reduzindo o ruído interno do veículo. A carroceria Caio modelo Apache VIP V conta com assentos ergonômicos, sistema de ar-condicionado e Wi-Fi gratuito, tudo para tornar as viagens mais agradáveis para todos.

Segurança: os ônibus serão equipados com os mais recentes sistemas de segurança, incluindo câmeras de vigilância e GPS em tempo real.

Fabricação

O Setransbel destaca que a compra dos ônibus novos segue um roteiro diferente do que acontece na compra de veículos de passeio, vez que estes ficam prontos a espera de compradores nos pátios das montadoras e nas concessionárias, já os ônibus só começam a ser fabricados após a efetivação da compra.

Os chassis dos ônibus, que também inclui a parte mecânica, serão fabricados pela tradicional empresa Mercedes Benz, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. As entregas ocorrerão por lotes definidos pela montadora, de acordo com a capacidade de produção da fábrica. A previsão é de que os primeiros lotes de chassis sejam liberados já em Janeiro, com a conclusão de entregas dos 300 chassis projetada para acontecer até março de 2024.