Filhote de coruja-relógio é novo integrante do Mangal das Garças, em Belém

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças recebeu uma nova moradora: um filhote de coruja-relógio, espécie de ave pertencente à família dos Strigidae. A pequena coruja, que agora integra a fauna do parque, nasceu em uma área de floresta no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Para que a doação fosse possível, o animal passou por diversos exames, além de avaliações médicas e período de quarentena.

Devido à gripe aviária, o núcleo técnico do Parque está sendo muito cauteloso ao receber novos moradores. "Ficamos um pouco preocupados, todo o processo de recepção da ave foi realizado com grande cuidado, uma vez que os rapinantes têm uma maior propensão à gripe aviária. Mas depois que ela passou por um período de isolamento aqui no Parque, percebemos que ela estava saudável. Agora, aos poucos, está sendo integrada ao nosso complexo", comenta Basílio Guerreiro, biólogo do Mangal.

Interação

Para estimular a participação do público, foi lançada, na última terça-feira (17) no perfil do Instagram do Parque (@mangaldasgarcas), uma enquete para escolha do nome da espécome. As opções foram: Cuca (feminino de cuco, o pássaro do relógio cuco), Tic Tac (som do relógio), Pichitinha (coruja do Rony Weasley, no universo de Harry Potter), e o grande vencedor: Clocktilde (jogo de palavras com Clock que significa relógio em inglês).

“Esse tipo de ação busca não apenas escolher o nome, mas criar um elo dos visitantes com os animais, e também com o trabalho dos técnicos do Parque. Agora temos a nossa nova moradora Clocktilde, que em breve também fará parte das programações correspondentes aos nossos projetos de educação ambiental”, comenta a coordenadora de Marketing, Fernanda Scaramuzzini.

Visita

Para o público que desejar conhecer a Clocktilde e as outras corujas do Mangal, a população poderá realizar visitas de terça a sexta-feira, a partir das 16h, durante os passeios realizados com as aves pelos técnicos do Parque.