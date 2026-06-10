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Evento em Belém reúne lideranças da América Latina e discute estratégias para Amazônia e Sul Global

Nos dias 11 e 12 de junho, será realizado o “Clima, Inovação e Pan-Amazônia: um Seminário Latino-Americano”

Ayla Ferreira
fonte

Vista aérea de Belém. (Foto: Raphael Luz | Agência Pará)

Nos próximos dias 11 e 12 de junho, Belém irá protagonizar o evento “Clima, Inovação e Pan-Amazônia: um Seminário Latino-Americano”. A iniciativa irá reunir lideranças da América Latina para discutir estratégias comuns para a região amazônica e para o Sul Global. O primeiro dia da programação será no Fórum Landi, na Praça do Carmo, e o segundo, no Hotel Princesa Louçã. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site oficial.

O evento é realizado pelo Centro de Financiamento Climático para o Sul Global, do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da UFPA, em parceria com o Distrito e Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), Itaipu Parquetec e Instituto Clima e Sociedade (ICS).

O objetivo do seminário é consolidar e ampliar redes de cooperação regional, promovendo intercâmbio de experiências, a formulação de agendas comuns e a construção de iniciativas colaborativas, fortalecendo a articulação política e intelectual para a produção de ideias, o acúmulo de capacidades institucionais e a inovação orientada pelas necessidades concretas dos territórios amazônicos.

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A programação vai contar com mesas de debates, reuniões de think tanks (laboratórios de ideias) e a assinatura do acordo de cooperação para a criação do “CICEF Amazônia”, que será uma sede em Belém do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (CICEF), uma associação civil sem fins lucrativos e instituição de ciência e tecnologia voltada à pesquisa aplicada e ao debate sobre o desenvolvimento econômico e social do Brasil e da América Latina. O termo de cooperação será assinado entre o CICEF e o Centro de Financiamento Climático para o Sul Global.

Entre os participantes, estarão ex-ministros, parlamentares e cientistas de diferentes estados brasileiros e países; Vitarque Lucas Paes Coelho, coordenador-geral de gestão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), do governo federal; Carlos Pinkusfeld Bastos, diretor-presidente do CICEF; e representantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do governo federal, entre outros.

Agenda latino-americana

O professor doutor Cláudio Puty, do Centro de Financiamento Climático para o Sul Global, integra a coordenação do evento. Ele explica que a COP 30 projetou a Amazônia para o centro do debate global sobre mudanças climáticas, biodiversidade e transição ecológica, no entanto, os desafios da região não podem ser eduzidos a uma agenda ambiental internacional formulada externamente ao local.

“É preciso estruturar uma agenda latino-americana para a Pan-Amazônia capaz de articular desenvolvimento, soberania, democracia, integração regional e justiça socioambiental. A América Latina é alvo de disputas geopolíticas extrarregionais sobre seus recursos naturais estratégicos, energia, minerais críticos, biodiversidade, água e terras. Essas disputas assumem formas econômicas, tecnológicas, comerciais e até militares, recolocando o tema da soberania regional em novos termos”, argumenta.

Para o professor, a Amazônia é o espaço central para a construção de futuros democráticos compartilhados, pois concentra relevância ecológica e potencialidades para uma nova trajetória de desenvolvimento capaz de superar o desmatamento, a mineração predatória, a violência fundiária, a financeirização da natureza, a urbanização precária e as desigualdades sociais.

Nesse contexto, a bioeconomia, um dos temas norteadores do evento, se torna um conceito estratégico no debate. Para a inovação na região amazônica, é necessário combinar ciência, inovação tecnológica, conhecimento ancestral e comprometimento com uma transição justa. “O desafio é conter os impactos ambientais e gerar emprego, renda, infraestrutura e tecnologia para populações majoritariamente urbanas que vivem, em grande medida, em cidades precárias e desiguais”, afirma.

Outro tema central é o financiamento climático, cujo acesso efetivo permanece restrito para grande parte dos governos subnacionais, instituições locais e organizações territoriais amazônicas, conforme o professor. 

“A Amazônia necessita de conectividade, logística, energia, sistemas urbanos e infraestrutura digital, mas tais investimentos não podem reproduzir modelos exógenos e exclusivamente extrativistas. É necessário pensar infraestruturas adaptadas às características territoriais amazônicas, que fortaleçam a integração regional, a inclusão social, a resiliência climática e a diversificação produtiva”, finaliza o professor.

Serviço

Evento “Clima, Inovação e Pan-Amazônia: um Seminário Latino-Americano”
Data: 11 e 12 de junho
Endereço: Fórum Landi, na Praça do Carmo (dia 11); Hotel Princesa Louçã (dia 12)
Inscrições: até 12/6
Como se inscrever: https://www.sympla.com.br/evento/clima-inovacao-e-pan-amazonia-um-seminario-latino-americano/3436234?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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