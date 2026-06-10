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Evento “TEA Abraçando” terá atendimentos médicos e serviços gratuitos para a população

A ação une cultura popular e solidariedade e será realizada no espaço da Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira

Ayla Ferreira
fonte

Edição anterior do evento. (Foto: Arquivo | Projeto Gavião Real Azul)

O Projeto Gavião Real Azul irá realizar a 3ª edição do evento beneficente “TEA Abraçando” no último domingo de junho (28), com atendimentos médicos e serviços gratuitos para a população. A iniciativa é aberta a todos os bairros e comunidades e será realizada na sede da Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira, localizada na travessa Timbó, esquina com Antônio Everdosa, n° 706, bairro da Pedreira, das 8h30 às 13h.

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São esperadas cerca de 200 pessoas na ação. Durante o evento, será possível obter apoio especializado gratuito nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia, direito e assistência social. O projeto Gavião Real Azul foi idealizado por pais de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e visa acolher condições invisíveis, como TEA, TDAH, TOD, ansiedade e depressão.

“Ao unir a cultura popular à solidariedade no espaço da Acadêmicos da Pedreira, a ação quebra o isolamento social, democratiza o acesso gratuito ao atendimento e garante direitos fundamentais através de suporte jurídico e social, devolvendo a dignidade e construindo um futuro onde ninguém precise ser invisível”, diz Gleiciane Bezerra, idealizadora do projeto Gavião Real Azul. Ela destaca que o projeto também ajuda a transformar a solidão de famílias que lidam com condições invisíveis em uma rede de acolhimento e validação emocional.

Serviço

3ª edição do evento beneficente “TEA Abraçando”

Data: 28/6
Horário: 8h30 às 13h
Endereço: sede da Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira, localizada na travessa Timbó, esquina com Antônio Everdosa, n° 706, bairro da Pedreira, das 8h30 às 13h.
Especialidades e serviços: psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia, direito e assistência social.
Evento gratuito, aberto a todos os bairros e comunidades.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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