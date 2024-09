Estudantes de Jornalismo e Publicidade da Estácio visitam a sede do Grupo Liberal

Na tarde de terça-feira (3), o Grupo Liberal recebeu a visita de estudantes de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da faculdade Estácio, que puderam conhecer as dependências da sede do grupo, localizada na avenida Romulo Maiorana, em Belém. Os alunos tiveram a oportunidade de observar, na prática, a experiência de convergência midiática praticada pelo veículo - assunto principal da disciplina que estão cursando.

A diretora da Estácio, Arcângela Sena, detalhou como a visita foi pensada e qual o principal objetivo da atividade extraclasse. "A ideia veio muito em função da disciplina que estou ministrando que é de Mídias Digitais e eu precisava mostrar um veículo que realmente demonstrasse essa convergência. Aqui, no O Liberal, a gente tem isso. Ele convergiu. Ele não está só no analógico, nem só no digital. Eles precisavam sentir essa diferença e saber que o mercado, hoje, precisa desse profissional, que seja multiplataforma".

Arcângela também diz que, a oportunidade de conhecer as instalações das produções multiplataformas do Grupo Liberal e conversar com profissionais dos mais experientes aos mais novos, também transforma a visão dos estudantes.

"Agrega principalmente à prática. Na sala de aula, por mais que eles trabalhem a prática, eles vivem muito mais a teoria. A prática de sala de aula nunca vai ser igual a de estar aqui, vivendo, entendendo, sabendo como é que as coisas são feitas na vida real", argumenta Arcângela Sena.

Para a estudante do segundo semestre de Jornalismo, Gabrielle Borges, de 24 anos, a oportunidade de visitar a sede do Grupo Liberal foi transformadora e abriu os horizontes com relação à sua aspiração profissional.

"A gente conheceu a impressora mais antiga daqui, conheceu o estúdio da rádio e foi incrível ver uma rádio ao vivo. Eu gosto muito, quero trabalhar em rádio. E também conhecemos a redação. Eu achei incrível, principalmente a parte de Cultura, que é minha editoria de interesse. Está sendo uma experiência incrível, principalmente para mim, que estou começando", comenta.

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, também conversou com os estudantes e enfatiza a importância desse tipo de atividade para o Grupo: "Receber estudantes da área de comunicação, como esta de jornalismo e publicidade, é sempre um momento de troca de saberes. Para o Grupo Liberal é gratificante ter esse contato com as novas gerações de comunicadores, ávidos por conhecimento".