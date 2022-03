Estrutura de imóveis atingidos por explosão na Terra Firme não foi abalada, diz Defesa Civil

Não foram constatados danos estruturais em nenhum imóvel afetado pela explosão ocorrida na subestação Guamá da Eletronorte, na tarde da última terça-feira (15), no bairro da Terra Firme, em Belém. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (21), pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, que realizou vistoria técnica em 227 imóveis que foram afetados.

A Defesa Civil solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) análise da área onde ocorreu a explosão do cilindro, a fim de assegurar a inexistência de vazamentos de material que coloquem em risco o meio ambiente.

O trabalho de vistoria técnica começou na manhã seguinte ao sinistro e encerrou nesta segunda-feira (21). Os relatórios estão sendo produzidos pelo corpo de engenharia civil da Comissão Municipal e serão entregues aos proprietários, à medida que forem finalizados.

Ressarcimento

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o superintendente regional da Eletronorte, Marcelo dos Santos Souza, garantiu o ressarcimento dos danos causados pelo sinistro no interior da empresa.

Para o atendimento exclusivo aos afetados pela situação, a empresa instalou canais de atendimento à comunidade: presencial, na recepção da Subestação Guamá (Av. Perimetral, 2081); por telefone ou Whatsapp, no número (91) 99181-2147; ou pelo e-mail comunidadeguama@eletronorte.gov.br.

Além de residências e pontos comerciais localizados em ruas próximas à fábrica de hidrogênio na Subestação do Guamá, vinte empresas, incluindo a Fundação Guamá e dois laboratórios da Universidade Federal do Pará, residentes do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, localizado a cerca de um quilômetro da Eletronorte, também sofreram o impacto da explosão e receberam vistoria da Defesa Civil de Belém.

Relembre o caso

Por volta das 15h do dia 15 de março, uma explosão na fábrica de hidrogênio na Subestação do Guamá da Eletronorte provocou um incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve interrupção na transmissão de energia.

De acordo com a empresa, dois empregados do quadro e dois terceirizados ficaram feridos, com baixa gravidade. No mesmo dia, a Comissão de Defesa Civil de Belém iniciou o levantamento dos imóveis impactados pela explosão.