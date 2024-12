Estação das Docas recebe návio de cruzeiro com programação cultural e gastronômica

A temporada de cruzeiros 2024-2025 segue movimentando a cidade de Belém. No último sábado (07/12), mais um navio aportou na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos, no localizado no bairro da Campina, trazendo 600 passageiros. A recepção foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e OS Pará 2000, com apresentações de carimbó, ritmo tradicional do Pará.

Durante a estadia, os passageiros participam de diversas atividades organizadas pela Setur. A programação inclui visitas ao Mangal das Garças, com degustação de pratos típicos da gastronomia paraense, e ao espaço Ver-o-Rio, com destaque para as tradicionais tapiocas. Há ainda as opções de city tours panorâmicos para pessoas com mobilidade reduzida, que incluem paradas no Theatro da Paz e passeios pelos canais fluviais, com trilhas na região.

O navio da empresa Viking Cruises, proveniente de San Juan, Porto Rico, chegou às 5h da manhã e permanecerá em Belém até as 16h deste domingo (08/12), quando seguirá para Fortaleza. Este é o terceiro cruzeiro recebido na capital paraense nos últimos 45 dias, reforçando o movimento turístico na região.

Segundo o secretário adjunto da Setur, Lucas Vieira, a temporada de cruzeiros é uma oportunidade para fomentar a economia local. "Os cruzeiros movimentam setores como gastronomia, cultura e artesanato, além de promoverem nossos produtos regionais, como a cerâmica marajoara e chocolates com ingredientes da Amazônia", destacou.

Ele também enfatizou os investimentos em infraestrutura turística, como o Terminal de Cruzeiros, para melhor receber visitantes, especialmente com a aproximação da COP 30.

A temporada de cruzeiros começou no dia 21 de outubro, com a chegada do navio Seabourn Venture. No dia 30, o navio Club Med 2, vindo da França, aportou na cidade com 200 passageiros, consolidando Belém como um dos destinos escolhidos pelos cruzeiristas internacionais.