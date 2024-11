Turismo como vetor de desenvolvimento: ministro destaca avanços no Pará

A presença de paraenses em ministérios estratégicos do Governo Federal tem fortalecido a atenção e os investimentos destinados à região Amazônica. Celso Sabino, Ministro do Turismo, destacou, em entrevista ao Grupo Liberal, a importância desse protagonismo. Segundo ele, a representatividade da Amazônia em esferas de poder tem contribuído para que o Estado do Pará, em particular, se torne um dos polos de desenvolvimento e inovação em políticas públicas.

"Não há um mês em que não estejamos acompanhados de outros ministros no Pará, seja para inaugurações, visitas a obras ou anúncios de novas ações. O Estado tem recebido atenção especial do governo federal, com investimentos em diversas áreas, como infraestrutura e turismo", destacou o ministro.

Segundo Sabino, o setor de turismo tem experimentado um crescimento expressivo em todo o Brasil, com impactos diretos na geração de empregos. Desde janeiro de 2023, mais de 330 mil novos postos formais foram criados no país, segundo dados do CAGED. O Pará, dentro desse contexto, apresenta resultados animadores. Sabino ressaltou que o Aeroporto Internacional de Belém, por exemplo, superou a marca de 400 mil passageiros em junho, e a expectativa é de ultrapassar 4 milhões até o final do ano.

“O Pará lidera o incremento de cadastros no Cadastur na região Norte, especialmente em serviços de hotelaria, restaurantes e transporte turístico. Isso reflete a força do Estado como destino", afirmou.

COP 30

Preparando-se para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em novembro de 2025, Belém tem recebido investimentos significativos, tanto públicos quanto privados. O Ministério do Turismo já aplicou mais de R$ 200 milhões no setor e lançou novas linhas de crédito para apoiar micro e pequenos empreendedores. A construção de novos hotéis, ampliação de serviços e melhorias na infraestrutura viária e de saneamento são algumas das iniciativas em curso.

"O legado da COP 30 será duradouro. São obras que beneficiarão a região metropolitana de Belém por décadas, além de impulsionarem o turismo de forma sustentável. Estamos também lançando a primeira Escola Nacional de Turismo em Belém, que continuará funcionando mesmo após o evento, preparando profissionais para esse mercado em expansão", explicou Sabino.

O ministro também enfatizou o papel crucial da comunicação jornalística para o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

"A informação de qualidade é essencial para a promoção do turismo. As pessoas buscam dados sobre cultura, segurança, infraestrutura e lazer antes de visitar um destino. Nesse sentido, o jornalismo ético e eficiente desempenha um papel fundamental", afirmou.

Sabino concluiu a entrevista parabenizando o jornal O LIBERAL pelos 78 anos de fundação, destacando a contribuição do veículo para o crescimento do Pará. "O Liberal tem sido uma referência para a população, levando informações de qualidade em diversas áreas. Desejo que continuem esse trabalho essencial para o desenvolvimento e a democracia", finalizou.