Região Norte tem aumento de quase 45% na legalização de segmentos do Turismo com foco na COP 30

Impulsionada pela COP 30, a Região Norte teve um aumento de 44,85% na formalização de prestadores de serviços de turismo, segundo dados do Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) do Ministério do Turismo. O crescimento se explica porque hotéis, restaurantes, guias de turismo e outros segmentos do setor se preparam para receber o principal evento de mudanças climáticas do mundo, o qual terá como sede Belém em 2025.

Na análise regional, a Região Norte se destacou, com um crescimento de quase 45%. No estado do Pará, o aumento absoluto de prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur entre 2023 e 2024 foi de 793 novos cadastros, o que representa uma elevação de 27%. Esse número supera o registrado em estados vizinhos, como Amazonas (307); Tocantins (233); Rondônia (119); Roraima (90); e Acre e Amapá, ambos com 84 novos cadastros.

Com crescimento de 17,16%, a região Sul vem em seguida. O Paraná liderou a região, com um aumento absoluto de 2.335 prestadores registrados em um ano. Santa Catarina apresentou o segundo melhor resultado, com 1.318 novos registros, seguida pelo Rio Grande do Sul, com 1.203 entre 2023 e 2024.

No Centro-Oeste, o crescimento foi mais modesto, de apenas 8,82%, sendo Goiás (987) e Mato Grosso (249) os estados com melhores percentuais, de 13,82% e 11,71%, respectivamente.

As Regiões Nordeste e Sudeste seguiram a mesma tendência, com crescimento de pouco mais de 8% cada. No entanto, os estados do Sudeste — São Paulo (38.000), Rio de Janeiro (24.552) e Minas Gerais (12.270) — ainda lideram nacionalmente no número de prestadores de serviços turísticos com registro ativo no Cadastur.

Segundo Celso Sabino, ministro do Turismo, o governo federal tem focado em potencializar o turismo em todo o Brasil. “Reflexo disso é este número recorde no número de cadastros no Cadastur em todo o Brasil, e, em especial, o aumento expressivo na Região Norte é fruto dos investimentos e das ações que o Ministério do Turismo tem aportado na região que receberá a COP 30 no próximo ano", afirmou.