Trilha Amazônia Atlântica integra programa nacional para impulsionar turismo no Pará

A Trilha Amazônia Atlântica, no nordeste paraense, passou a integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. Com uma extensão de 460 km, o percurso abrange 17 municípios do Pará, desde Belém até a Serra do Piriá, no município de Viseu, passando por três comunidades quilombolas. A área deve receber investimentos e incentivos federais para fortalecer o turismo na região, preservar a biodiversidade, valorizar o patrimônio natural e cultural da Amazônia, além de ajudar na geração de emprego e renda nas comunidades locais.

VEJA MAIS

Com os investimentos, pedalar ou caminhar nas trilhas contínuas estará ainda mais acessível para turistas nacionais e estrangeiros. Os caminhos, que podem ser percorridos a pé, de bicicleta ou a cavalo, são compostos de ramais de terra e trilhas na mata, com poucos momentos em estrada asfaltada. A experiência permite conhecer florestas de terra firme, campos naturais bragantinos, áreas de manguezais e a Serra do Piriá, com o mirante de beleza natural. A iniciativa federal deve auxiliar nos incentivos para manter a estrutura sinalizada, com pontos de interesse turístico, áreas para pernoite e alimentação.

Com essa nova adesão, a RedeTrilhas conta com um total de 2.719 km de percurso em todo o país, integrando diversos parques e paisagens nacionais. “Estamos criando oportunidades de desenvolvimento econômico alinhadas com a conservação ambiental, atraindo turistas nacionais e estrangeiros para conhecerem a riqueza de nossas paisagens naturais, em especial no Norte do país”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Redetrilhas

A criação e expansão do programa é fruto de parcerias entre voluntários da sociedade civil e órgãos governamentais, como os ministérios do Turismo e do Meio Ambiente, além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A rede visa criar rotas turísticas que promovam a integração de diversas paisagens naturais brasileiras, fortalecendo a conservação e o ecoturismo.

Para aqueles que desejam propor novas trilhas para a RedeTrilhas, as sugestões podem ser submetidas ao Ministério do Meio Ambiente, conforme os requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta MMA/MTur/ICMBio nº 500 de 15 de setembro de 2020.