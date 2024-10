Estado entrega primeira etapa da nova Orla de São Caetano de Odivelas e impulsiona o turismo local

O governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (30), para a população de São Caetano de Odivelas, a primeira etapa da reconstrução da orla do município. A reurbanização do espaço melhorou o aspecto físico do local para atender às demandas dos moradores e turistas, tornando-se, também, um ponto destinado às atividades recreativas e de lazer.

O governador do Estado Helder Barbalho conheceu a nova estrutura do equipamento público e destacou o potencial turístico da região. “Estou aqui em São Caetano de Odivelas, entregando a Orla da Cidade. Esse lugar é lindo, um paraíso com um Atlântico, uma área de pesca esportiva muito forte, da pesca artesanal que gera emprego, gera renda e o turismo aqui tem um potencial fantástico. E agora, com essa orla, venham conhecer São Caetano de Odivela, é linda, é um paraíso”, disse o governador.

A primeira etapa possui 300 metros, conta com chafariz, bancos, lixeiras, parque infantil, calçadas de acessibilidade, mirante, quiosques de lanche e banheiros, os serviços foram executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP).

O novo espaço homenageia os pescadores da cidade

O monumento central, feito em ferro, conta a histórias das pessoas que há anos são um dos principais fomentos da economia do município. O chafariz é em formato de barco e lembra as navegações pesqueiras.

O visitante que for conhecer o espaço terá imersão no contexto local mediante uma pintura que retrata a vida e a história de um pescador local, além de conhecer elementos da cultura do município, como o cabeçudinhos de São Caetano de Odivelas e elementos amazônicos.

Turismo - A construção do Complexo Turístico trará melhoria para as famílias que vivem do turismo, atendendo de forma satisfatória os anseios da comunidade, podendo garantir o bem-estar da população e ampliar as condições de lazer dos moradores e também fomentar a economia da região.

Isaque Gomes e Lúcia Castro são turistas que estão viajando pelo Brasil, já visitaram mais de 15 estados. No Pará, eles estão em São Caetano de Odivelas e contam a primeira impressão da orla. “Quando a gente chegou, falamos 'que orla bonita', que chama atenção! É aconchegante e gostoso. Quando a gente viaja de motor home, procuramos um lugar exatamente assim, um lugar tranquilo com vento gostoso”, disse Isaque.



Emprego - A orla contará com quiosque de venda de comidas típicas regionais e outros produtos, além de se tornar um ponto turístico para a região. O equipamento público vai fomentar a geração de empregos, ajudando no crescimento e no fortalecimento da economia local.

“Terá a divulgação da culinária, isso faz um crescimento bem sugestivo para a cidade. Com uma vista dessa maravilhosa, o turismo vai beneficiar a cidade. Aqui vão experimentar um pouco da culinária brasileira com a oriental”, disse Carlos Alberto, um dos beneficiados com novos quiosques.

O espaço público recebeu serviços de paisagismo, terraplenagem, drenagem, calçada, calçadão com acessibilidade, áreas de estacionamento, pavimentação e sinalização.

O novo espaço público terá áreas de passeio com rampas de acessos e piso tátil que facilitarão a acessibilidade dos frequentadores e de serviços. O espaço de lazer possuem bancos e lixeiras na área de convívio social.

Qualidade de vida - A orla é um espaço de recreação, esporte e entretenimento para os moradores e turistas, promovendo a qualidade de vida da comunidade. “Oportunidade que o odivelense precisava há muito tempo, que é fomentar o turismo, um ponto onde as pessoas possam provar da nossa gastronomia, ver o nosso rio. Além de ser bem perto do Mercado, que também fortalece a economia do município”, Airton Neto, secretário de turismo de São Caetano de Odivelas.