Pará tem aumento de 66% no número de turistas em dois anos

Dados divulgados nesta quinta-feira (26.09), pelo Ministério do Turismo, mostram que o Estado do Pará teve um aumento de 66% no número de turistas em comparação a 2021 - último ano da pesquisa - movimentando R$ 661 milhões para a economia estadual somente no ano passado, contribuindo para o fortalecimento do setor e promovendo a geração de emprego e renda.

Os números fazem parte do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2023, segundo o levantamento, o Pará atraiu 804 mil viagens domésticas e a média de gasto desses visitantes foi de R$ 823 por pernoite. Dois anos antes, 483 mil turistas escolheram destinos paraenses.

VEJA MAIS

A pesquisa aponta ainda que, em todo o Brasil, no ano passada, foram realizadas 21,1 milhões de viagens, o que representa um aumento de 71,5% na comparação com 2021. A grande maioria dois viajantes brasileiros (97%) escolheu destinos nacionais, injetando R$ 21 bilhões na economia do Brasil. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, isso demonstra que a atividade turística está em plena ascensão no país.

“Esses números só confirmam a potência do turismo brasileiro. Estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando com o Programa Conheça o Brasil, ampliando a conectividade aérea, facilitando o acesso a crédito para a compra de passagens e pacotes turísticos e estimulando o turismo cívico. Tudo isso para incentivar que o brasileiro visite o seu país”, enfatiza Sabino.

No caso do Pará, a maioria (30,8%) dos turistas declarou ter viajado para municípios paraenses para visitas a familiares ou eventos reunindo amigos. Tratamento de saúde ou consultas médicas atraíram 30,3% dos viajantes, enquanto 20,9% foram motivados pelo lazer. Outros motivos representaram 18% das viagens no estado no ano passado.

No Brasil, a maior parte das viagens também foi motivada por questões pessoais (85,7%), sendo o lazer a principal razão (38,7%), seguido por visitas a familiares ou eventos reunindo amigos (33,1%). Entre os que viajaram por motivos profissionais (14,3%), a maioria (82,4%) se deslocou a negócios ou a trabalho. Para 11,6%, o objetivo foi participar de eventos ou cursos de desenvolvimento profissional.

Entre os que buscaram lazer em 2023, o levantamento apontou que quase metade (46,2%) preferiu destinos de sol e praia, enquanto 22% procuraram natureza, ecoturismo ou aventura. A pesquisa também aponta crescimento de 16% para 21,5% de turistas com preferência pelo segmento de cultura e gastronomia, entre 2021 e 2023.

Na análise regional, o Sudeste concentrou a maioria das viagens, com 8,8 milhões, seguido pelo Nordeste, com 5,1 milhões de deslocamentos. Para os destinos do Sul foram 3,5 milhões; para o Centro-Oeste, 1,5 milhões; e para o Norte, 1,3 milhões de viagens em 2023.