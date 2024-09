Jornalista da CNN fala da importância do turismo gastronômico em Belém como legado para a COP30

Belém se prepara para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) em novembro de 2025, e, às vésperas do evento, o legado que a capital paraense pode deixar para o mundo, especialmente no campo da gastronomia, é cada vez mais discutido. Isso porque o turismo gastronômico regional ganha destaque na programação oficial do G20 Turismo, realizado na capital paraense até o próximo sábado (21). Entre os participantes do encontro, está a jornalista Daniela Filomeno, apresentadora do programa CNN Viagem e Gastronomia, que media um painel sobre o papel da gastronomia como uma força cultural e econômica fundamental para o turismo.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã de sexta, a jornalista abordou sobre como o legado que a COP 30 deve deixar para Belém no quesito gastronômico. Daniela destaca que a riqueza gastronômica do Pará é um dos principais atrativos para o turismo. “A melhor forma de você conhecer um lugar é através da comida. E aqui no Pará você tem a oportunidade de fazer essa imersão na comida da Amazônia, floresta. Não é só através dos peixes, temos frutas, as PANCs, as ervas”, comenta. Para ela, a gastronomia não se limita apenas ao paladar, mas também é uma forma de vivenciar a cultura, a ancestralidade e a história local.

Segundo ela, o turismo pode abrir portas para que os viajantes conheçam as riquezas amazônicas e, sobretudo, paraense. Com a COP 30, Belém terá a oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo sua identidade gastronômica. O evento coloca a cidade em uma posição de destaque, não só pela sustentabilidade, mas também pela promoção de um turismo gastronômico único. “O turismo gastronômico, hoje, no mundo é a terceira maior motivação que leva as pessoas a viajarem. As pessoas querem viajar para comer e vivenciar a cultura local”, explica Daniela.

“Em 2021, dados apontam que o turismo gastronômico gerou mais de 1 trilhão de dólares nas economias dos países. E a perspectiva é que, até 2031, esse número dobre. Então, olha o Brasil com esse potencial gastronômico que a gente tem no Pará, com esse potencial maravilhoso e com essa biodiversidade. Temos que olhar isso como um potencial. E entender como podemos beneficiar nosso estado. E o caminho para isso é entender que o turismo gastronômico é uma imersão na cultura local”, completa a jornalista, ao lembrar que já pode provar açaí, peixes da região e uma infinidade de outras comidas.

Daniela durante entrevista ao Grupo Liberal (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Potencial

Ela ressalta, ainda, a importância de fomentar esse tipo de turismo como forma de contribuir diretamente para a economia local e para as comunidades. A jornalista, que já viajou ao Pará diversas vezes, também fala das vivências no Estado: “As minhas visitas à região de Santarém me mostraram que a gente tem um turismo que é o que eu acho ideal: o turismo de sustentabilidade, que é o da comunidade. A gente precisa entender que, quando a gente visita um local, o máximo que a gente puder deixar de dinheiro nas mãos das pessoas que ali estão é como a gente vai contribuir”.

Daniela também enfatiza que a gastronomia é uma poderosa ferramenta de transformação econômica para cidades como Belém. Cidades como Lima, no Peru, que se consolidaram como capitais gastronômicas, servem de exemplo para o potencial de Belém. “A divulgação dos sabores é o melhor caminho para trazer viajantes. E quanto mais se desenvolve, mais restaurantes vai tendo. As pessoas precisam conhecer para poder visitar. Inclusive, trazer os brasileiros para conhecer o Brasil. Aí você faz uma associação de políticas públicas de iniciativa privada de chefes. E vai, cada vez mais, fomentando esse mercado que vai retroalimentar. Podemos criar circuitos gastronômicos e turísticos”, avalia a jornalista ao citar soluções para potencializar o turismo da região.

De acordo com Daniela, o grande legado é fazer com que o mundo inteiro volte os olhos para nossa floresta e para nossa gastronomia. A melhor forma de promover a conservação é trazer as pessoas”, acrescenta a jornalista. Para Daniela, o futuro de Belém no cenário internacional é promissor, e a cidade tem todas as ferramentas para se consolidar como uma referência em turismo gastronômico. “A gastronomia daqui vai mudar a história do turismo no Brasil. Quem vem para cá leva um pedacinho do Pará com orgulho”.