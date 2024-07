Número de turistas internacionais no Pará mais que dobrou nos últimos seis meses

Com a aproximação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, e a após a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, o Estado registrou a passagem de 12,68 mil turistas internacionais no primeiro semestre de 2024. De acordo com os dados da Embratur, do Ministério do Turismo (MTur) e da Polícia Federal, os resultados são o dobro do registrado no mesmo período de 2023, e o melhor desde 2018, quando 11,7 mil estrangeiros visitaram o Pará.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirma que a COP 30 é uma oportunidade para promover a Região Norte do Brasil e a Amazônia e estimular a geração de emprego e renda no estado com a chegada dos visitantes.

“A realização da COP 30 no Pará lança os olhos do mundo para o Norte do Brasil e os efeitos disso na entrada de turistas internacionais já é extremamente positivo. A realização da COP na Amazônia reforça o nosso protagonismo na agenda climática e expressa nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, no qual o turismo tem papel estratégico”, destaca Freixo.

O maior quantitativo de turistas estrangeiros no Pará vem da Europa. Em 2024, 6.376 mil europeus desembarcaram no estado, representando 50,27%, sendo a maioria vinda da França, com 3.885 pessoas. Os países da América do Sul também representam um percentual expressivo de turistas no Estado, com 32,91%, com destaque para o Suriname, com 3.980 viajantes.

VEJA MAIS

Somente no mês de março, mais de 3,6 mil viajantes desembarcaram no estado, sendo o período de maior movimentação internacional registrada, com um aumento de 68,55% em comparação com o mesmo período do ano anterior (1.144). O resultado foi impulsionado pela visita dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, a Belém, capital do estado. A viagem foi marcada por uma extensa agenda que deu visibilidade internacional ao destino brasileiro.

Promoção do turismo amazônico

A agência afirma que trabalha junto às empresas de cruzeiros para incluírem as rotas fluviais na Amazônia, além de servirem como reforço à rede hoteleira de Belém durante a COP 30. Neste segundo semestre do ano, está programada uma viagem de familiarização (famtour) com operadores de turismo dos Estados Unidos para promover uma imersão na cultura amazônica.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, a Embratur está promovendo Belém aos turistas internacionais. No espaço paraense, há decorações com imagens de pontos turísticos da capital, espécimes tradicionais amazônicas como o açaí e a árvore samaumeira.

Os visitantes também conseguem sentir a textura das escamas de pirarucu, de sementes e açaí, de cascas de cupuaçu e de castanha-do-Pará. Por meio de óculos de realidade virtual, será possível conhecer a Floresta Amazônica, na região do Tapajós.



Entre as ações para atrair novos turistas para o país, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), em parceria com os ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, deve disponibilizar o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), em parceria com os ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos.

A parceria entre a Embratur e o Sebrae, para realizar o workshop “Conexão Embratur: Guia para Competitividade e Promoção Internacional do Turismo”, em março deste ano, teve o objetivo de preparar o trade turístico do estado para melhorar a experiência dos turistas estrangeiros nos destinos.