Escola em tempo integral: espaços para desenvolvimento por inteiro

Como o acesso à informação, ao conhecimento, é fundamental para todo ser humano se desenvolver e, inclusive, tomar decisões, as escolas em tempo integral, com o atendimento aos estudantes no turno regular de aulas e com atividades no contraturno ao longo dia, vêm ganhando cada vez mais espaço nas cidades do Brasil, incluindo as paraenses, nas redes pública e particular de ensino. A Prefeitura de Ananindeua, acompanhando essa tendência nacional, anunciou projeto de inauguração da sua primeira escola desse tipo para breve. São pelo menos 154 escolas em tempo integral no Estado.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informa que há 58 escolas na modalidade de tempo integral no Estado, sendo 11 na Região Metropolitana de Belém. Em 2023, estão previstas mais 25 escolas de tempo integral no Estado, como repassa a Secretaria.

Nas escolas públicas da Secretaria Municipal de Educação (Semec), como parte do projeto de educação integral, e em tempo integral (7h30 às 17h30), funciona a proposta de currículo diversificado com as disciplinas curriculares, as práticas corporais, artes, capoeira e outras atividades. Brinquedoteca, anfiteatro, laboratório de informática, biblioteca, sala de recursos multifuncionais são alguns espaços da escola de tempo integral, garantindo até 5 refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. Também está incluso o atendimento em serviço social e psicológico. Mais implantação de turma de educação de jovens, adultos e idosos (Ejai).

De acordo com o Sistema de Informação de Gestão Acadêmica (SIGA), das 200 unidades educativas, 31 são escolas de tempo integral, com 161 turmas e 3.908 vagas ofertadas. Além de 63 escolas com pelo menos uma turma de tempo integral, totalizando 151 turmas com 2.536 vagas ofertadas. No total, 6.444 vagas ofertadas em tempo integral.

A Prefeitura de Belém está com o projeto piloto da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Satélite. Até 2024, pretende construir novas, ou transformar outras unidades educativas em tempo integral, e, então, devem ser aproveitados a Casa das Artes, no Palacete Pinho e o Espaço Esportivo Cultural Cabano Maestro Altino Pimenta, cujas obras devem ser entregues em outubro deste ano,

Já o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Pará (Sinepe PA) conta com 61 escolas associadas em Belém e 11 em Ananindeua. Dessas, apenas duas em regime de tempo integral.

Experiência incentivadora à aprendizagem

Uma escola em tempo integral serve para as famílias que no contraturno do seu ensino regular precisam de alguém para aprimorar o que foi feito no ensino regular. “Serve para aquela família que não tem esse suporte em casa, em que a criança ficaria sem ser estimulada nesse contraturno, o integral serve para aprimorar a abertura de conhecimentos pelo que foi feito pela parte da manhã; na verdade, a criança vai vivenciar coisas diferentes do ensino regular, mas que têm como base esse ensino”, destaca a psicopedagoga Lorena Jacob.

A criança vai seguir a linha do ensino regular, mas tornando tudo mais lúdico e com aprofundamento dos conteúdos, mais agradável, prático. E, então, tem desde aula de culinária, aula em espaço maker, de habilidades manuais e também faz acompanhamento das atividades do dia, além de alimentação, higiene pessoal, convívio com as outras crianças e, em especial, tem uma rotina de atividades no Integral, com horário do descanso, do lanche, do almoço, de aula, da prática esportiva, do banho, da saída para casa.

Desenvolvimento

Lorenzo Bouzon Santos da Silveira, 10 anos, cursa o 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola particular em tempo integral em Belém. Como revela a mãe dele, quando tinha de 2 para 3 anos de idade, Lorenzo começou a falar em inglês, entre outras conquistas a partir do acesso ao conhecimento e atividades que passou a ter desde os 10 meses de idade, quando ingressou na escola

A mãe de Lorenzo, a administradora e empresária Simone Santos, casada com Augusto César Silveira, 49 anos, engenheiro mecânico e empresário, conta que morava com a sogra dela quando Lorenzo nasceu. Ela, então, precisou de uma escola que pudesse suprir a necessidade de apoio ao filho durante o período de trabalho dela. Foi, então, chegou a uma escola em tempo integral.

“Em uma escola em tempo integral, você consegue abraçar várias situações, em vez de eu ter uma secretária para tomar conta do meu filho e ficar na frente de uma televisão, sem interagir com o que é necessário; dentro da escola eu pude ter tudo isso, com profissionais e o próprio ensino; aqui, eu encontro tarefas após a aula, atividades físicas, aula de inglês, tudo num só lugar”, destaca Simone, Ela ressalta que na escola desse tipo encontra praticidade, tranquilidade e também economia, “Eu gosto de estar na escola porque posso estudar, fazer muita coisa, eu jogo bola, muitas atividades”, destaca o pequeno Lorenzo.

Em Ananindeua, escola terá como foco a formação global

Sobre a iniciativa de implantar uma escola desse tipo, a professora Paula Renato, coordenadora de Gestão Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua, explica que “se trata de uma escola que vai oferecer educação integral, ou seja, uma escola que vai considerar os alunos em todas as suas dimensões, nas áreas física, cognitiva, profissional e, para dar conta dessa formação em todos esses aspectos, é preciso que eles fiquem na escola em tempo integral; é uma “escola para a educação integral”.

Paula Renato destaca que não apenas em Ananindeua, mas também em nível nacional, “é um momento para repensar o atual modelo de escolas que nós temos, redesenhando o papel que uma instituição deve ser para a vida e para o desenvolvimento desse jovem, o jovem do hoje, o jovem do amanhã; e essa tomada implica em algumas mudanças”.

Educadora Paula Renato: escola em tempo integral pública funcionará em Ananindeua (Foto: Ascom / Prefeitura de Ananindeua)

A primeira Escola de Ensino de Tempo Integral vai ser construída na avenida Independência, no Icuí-Guajará, ao lado do posto Hanna, nº 83. “Ela tem uma proposta arquitetônica adequada às necessidades da proposta pedagógica voltada para a formação integral, desde a portaria até a área de esporte que teremos; além disso, essa escola vai funcionar como complexo socioeducacional”, ressalta a coordenadora de Gestão Pedagógica. A Escola de Ensino Fundamental II, com oferta de educação integral em Ananindeua, terá uma estrutura física diferenciada com espaços interativos e construtivos, além de um corpo docente com dedicação exclusiva e gestão integrada. Essa escola vai contar com a proposta de Escola de Portas Abertas, com oferta de modalidades esportivas e outras ações.

Confira dados sobre escolas em tempo integral no Pará:

- Escola em tempo integral atende demanda de estudantes e famílias no contraturno do ensino regular

- Seduc possui 58 escolas em tempo integral (11 na RMB) e deverá contar, este ano, com mais 25 unidades desse tipo

- Prefeitura de Belém reúne 6.444 vagas ofertadas em tempo integral - 31 escolas em tempo integral e 63 com pelo menos uma turma em tempo integral

- Duas escolas particulares em tempo integral em Belém e Ananindeua são vinculadas ao Sinepe PA