Robótica nas escolas quer fazer aluno pensar como cientista

Nos últimos anos, muitos pais e mães passaram a ouvir com frequência a palavra ‘robótica’, principalmente durante a busca por escola para os filhos. O conceito chegou ao setor educacional paraense e algumas instituições começaram a oferecer esse tipo de atividade para crianças e adolescentes dos 9 aos 16 anos. Mas, embora escolas e outros cursos aprofundem seu conhecimento sobre a área, muitos pais e mães ainda não sabem exatamente o que é a tal robótica e o que ela pode fazer por seus filhos.

O conceito é o mesmo da robótica para adultos, mas adaptado para o mundo infanto-juvenil: solucionar problemas que surgem no dia a dia de uma sociedade moderna. Quando se fala em robótica nas escolas, o termo ‘First Lego League’ (FLL) aparece frequentemente e também gera curiosidade em pais e mães. O FLL é um método internacional no formato de torneio, desenvolvido pelas transnacionais ‘First’ e ‘Lego’, para despertar o interesse dos alunos em temas como Ciências, Matemática e Tecnologia dentro do ambiente escolar. A meta é que crianças e jovens sejam estimulados a pensar como cientistas e engenheiros.

Robôs montados por alunos utilizam a tecnologia LEGO (Divulgação SESI)

"Quando colocamos essa tecnologia aplicada através da robótica educacional como uma disciplina da grade curricular, isso faz com que se torne mais atrativo para o aluno. Nem sempre precisa ter uma disciplina chamada ‘robótica’, podemos pegar qualquer disciplina para trabalhar a robótica. Fazer com que o robô seja um mecanismo para transformar o ensino-aprendizagem. Isso desperta nos alunos uma visão para o campo cientifíco de um jeito mais simples, usando problemas do cotidiano para mostrar o poder da tecnologia”, diz Israel Braga, técnico de uma equipe de Robótica do Sesi Ananindeua.

No Brasil, o torneio foi incluído na grade curricular de algumas escolas do Sesi (Serviço Social das Indústrias) desde 2004, mas nos últimos anos as atividades são mais constantes e atraem um número maior de interessados. Na unidade de Ananindeua, acontece nos próximos 9 e 10 o Torneio Sesi de Robótica First Lego League Challenge e reunirá mais de 200 participantes dos estados do Pará, Acre, Amapá e Roraima. O evento é aberto ao público, oportunidade para conhecer melhor sobre esse mundo que fascina a muitas crianças e adolescentes.

Esta será a terceira edição do evento realizada de maneira presencial no estado do Pará, onde o SESI é operador regional. Em 2023, 36 equipes estão inscritas na competição. Os participantes são alunos das escolas Sesi do Pará e de outros estados da região norte, escolas públicas, privadas e ONGs.

Cada temporada é destinada a debater um tema específico. Neste ano, o tema ‘Super Powered’ está focado no desenvolvimento de projetos ligados à energia. As crianças e adolescentes são desafiados a explorar de onde vem a energia e como ela é distribuída, armazenada e usada. As equipes da FLL vão usar a criatividade para pensar em um futuro energético inovador.

LEGO MINDSTORM

Legenda (Divulgação LEGO)

O Torneio de Robótica First Lego League Challenge é realizado da seguinte maneira: seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, os estudantes constroem robôs baseados na tecnologia ‘Lego Mindstorm’, que devem ser programados para cumprir uma série de missões. Para participar, os times devem ter de dois a dez integrantes, que podem estar associados a uma escola, a um clube, a uma organização ou simplesmente ser formado por um grupo de amigos. Os jovens, liderados por dois técnicos adultos, precisam trabalhar em sintonia, tendo como base valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável.

Lançada no ano de 1998, o sistema Lego Mindstorms é uma linha específica para a área de Educação Tecnológica. Sua utilização baseia-se no aprendizado lúdico, cuja função didática aborda a prática de conteúdos da área de tecnologia. Os estudantes utilizam os conjuntos para desenvolver projetos de robótica. As atividades realizadas com o kit, possibilita aos estudantes o desenvolvimento da capacidade psicomotora e o mais importante, o raciocínio lógico. Instituições de ensino tecnológico como o SESI (Serviço Social da Indústria), utilizam o LEGO Mindstorms e o destaca como um importante aparato para desenvolver as habilidades técnicas dos alunos.

“Os benefícios da robótica são inúmeros, a começar pela possibilidade do aluno ser um líder em áreas da ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática e outras. Esses alunos eles conseguem ter uma percepção do problema e solução muito rápido. O raciocínio lógico deles vai ser muito rápido para resolver problemas. Imagina um aluno do ensino médio praticando coisas como impressão de peças numa impressora 3D e outras tecnologias. Ele vai estar em igualdade com crianças de várias partes do planeta que aprendem dessa força, a robótica está em praticamente tudo nesse novo mundo”, diz o professor Israel.