Rondon do Pará: creches servem como rede de apoio para pais que precisam trabalhar

A inserção das crianças em creches proporciona inúmeros benefícios tanto para crianças, quanto para as famílias que podem contar com essas instituições. Elas funcionam como rede de apoio para os cuidados das crianças, possibilitando que os pais ou responsáveis tenham tempo e disponibilidade para trabalhar e garantir o sustento da família, e ao mesmo tempo, contribuem para o início do período de formação.

É o que afirma a psicóloga Nahayura Rodrigues. Para a profissional, “as creches proporcionam o estimulo e o desenvolvimento da autonomia, linguagem, comunicação, social, afetivo e perceptivo cognitivo da criança”, além dos ganhos de aprendizagem próprios da pré-escola, uma vez que as creches devem disponibilizar uma equipe técnica para desenvolver atividades em espaços organizados com a interação e estímulos próprios para cada faixa etária.

No Brasil, de acordo com o Censo escolar 2021, existem 69,9 mil creches funcionando. A cidade de Rondon do Pará conta, atualmente, com apenas três creches municipais, que atendem crianças a partir dos três anos de idade, e um centro educacional particular, que recebe crianças a partir dos seis meses de vida e crianças para a alfabetização.

A Secretaria Municipal de Educação de Rondon informou que, a partir de 2024, a cidade contará com creches que atendam crianças menores. A proposta já está inclusa no plano de governo da prefeita Adriana Andrade, que, em 2021, em Belém, assinou o projeto “Creches Por Todo Pará”, que tem como objetivo ampliar as vagas nas unidades escolares de ensino para as crianças de até cinco anos no estado.

No entanto, sabe-se da necessidade das famílias em contar com este apoio, principalmente as mães solos que precisam desenvolver atividades fora de casa, como trabalhar ou estudar. É o caso de uma mãe moradora de Rondon que preferiu não se identificar. Para ela, os benefícios das creches, além de todos os benefícios para a família, os espaços possibilitam a interação do filho com outras crianças.

Segundo ela, alguns pais não possuem tempo para incentivar e estimular os filhos. Ela é mãe de um bebê de 1 mês e, por enquanto, não trabalha fora, mas precisará voltar ao trabalho e deixar o bebê com a sua avó. Portanto, reconhece a necessidade de creches que atendam bebês e ressalta a importância de profissionais responsáveis para cuidar dos pequenos.

( Ingrid Carolinni, aluna da turma de 2020 do curso de jornalismo da Unifesspa. Edição da profª Janine Bargas)