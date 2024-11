Escola de Belém passa por limpeza após um caso confirmado e outro suspeito de meningite

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divulgou nesta terça-feira (19) que um caso de meningite em um adolescente de 14 anos foi confirmado no início de novembro, em Mosqueiro, distrito de Belém. O estudante permanece internado em tratamento. Além disso, a Sesma informou que, em 15 de novembro, foi identificado um caso suspeito, em uma criança de 5 anos, também no distrito. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) detalhou que o adolescente e a criança estudam na Escola Municipal Remígio Fernandez, em Mosqueiro, e que essa instituição passará por uma limpeza nesta terça-feira (19) para que as aulas retornem na próxima segunda-feira (25).

“A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que foi confirmado, no início de novembro, um caso de meningite em um adolescente de 14 anos, que permanece internado em tratamento. Em 15 de novembro, foi identificado um caso suspeito, em uma criança de 5 anos. Embora ainda não haja confirmação, o caso é considerado sugestivo e a Sesma aguarda o resultado final dos exames. A criança também está internada e seu estado de saúde é estável”.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), disse que realiza uma investigação completa dos contatos relacionados a esses casos e que já aplicou a quimioprofilaxia — uso de antibióticos para reduzir o risco de infecção — a todos os contatos e aos alunos da escola envolvida. Reuniões com os pais e a comunidade escolar foram realizadas para esclarecer sobre a meningite, suas formas de transmissão e a importância de manter o calendário vacinal atualizado.

VEJA MAIS

“Reforçamos a importância da vacinação para prevenção da doença. As salas de vacina das unidades básicas estão abastecidas com a vacina meningocócica ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y do meningococo, prevenindo a meningite meningocócica e a meningococcemia”, detalha a nota.

Semec

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que segue as orientações da Sesma, conforme a Nota Técnica de Meningite 01/2024 Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS), que assegura que não há necessidade de fechar escolas ou creches quando ocorre um caso de meningite entre estudantes, professores ou funcionários da escola. “Segundo a Sesma, o meningococo não sobrevive no ar ou nos objetos. A limpeza e a higiene devem ser as habituais”, explica a nota da Semec.

Vacinação na escola

A escola passará por uma limpeza nesta terça-feira (19/11) e também haverá uma ação conjunta de vacinação entre Semec e Sesma na quinta-feira (21/11) e sexta-feira (22/11), no espaço escolar. A Semec reforçou que as atividades na instituição retornarão normalmente, na segunda-feira (25/11).

A meningite é uma doença grave que causa inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus e bactéria e sua transmissão se dá de pessoa para pessoa, por vias respiratórias e secreções do nariz e da garganta, ou ainda, por ingestão de água e alimentos contaminados. Os casos são mais comuns em crianças menores de cinco anos, adolescentes e idosos.

O Ministério da Saúde classifica a doença como endêmica, o que significa que são esperados casos ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A bacteriana é mais comum no outono-inverno e as virais, na primavera-verão. Ainda de acordo com o Ministério, o sexo masculino é o mais acometido pela doença.

Número de casos de meningite

De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), foram confirmados 346 casos de meningite no Pará entre janeiro e 17 de novembro de 2024.

Esquema vacinal

A vacinação é uma das principais formas de prevenção à doença e o esquema vacinal inicia aos 03 meses de vida:

Vacina meningocócica C: primeira dose aos 3 meses, segunda dose aos 05 meses e reforço aos 12 meses de vida. Crianças que não foram vacinadas na idade recomendada podem receber a vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Vacina Meningocócica ACWY: Dose única na adolescência, entre os 11 e 14 anos.

Conforme a Sesma informou, houve um desabastecimento temporário da meningocócica C. No entanto, ela está sendo substituída, sem prejuízo à imunização, pela vacina meningocócica ACWY.