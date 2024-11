Como prevenir a meningite? Veja dicas disponibilizadas pela Vigilância Epidemiológica

Nesta terça-feira (5), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgou uma série de recomendações para população sobre a importância de reconhecer os sintomas da meningite e adotar medidas preventivas. Por meio da Coordenação da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), a Sespa orienta que medidas como seguir corretamente o protocolo da vacinação e assumir hábitos de higiene podem fazer a diferença.

"É importante que a população busque atendimento médico imediatamente ao notar sintomas. A prevenção e a vacinação são nossas melhores ferramentas contra essa doença. Cuidar da saúde é uma responsabilidade coletiva e pequenas ações podem fazer uma grande diferença na proteção de todos", enfatiza a coordenadora da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Adriana Veras.

Cumprir o calendário vacinal

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a meningite. Embora a vacina contra o sorogrupo B não seja disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é fundamental que os cidadãos mantenham o calendário vacinal atualizado com as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), como a Meningocócica C e ACWY, que estão disponíveis na rede pública e devem ser aplicadas conforme as faixas etárias recomendadas.

Atendimento médico imediato

É importante que a população esteja atenta aos sinais da doença. Em caso de febre alta acompanhada de dois ou mais dos seguintes sintomas: vômitos, dor nas articulações, manchas no corpo, rigidez de nuca e convulsões, ou febre com pelo menos rigidez de nuca, procure imediatamente um serviço de saúde. O tratamento precoce pode ser decisivo para a recuperação e diminui o risco de complicações.

Prevenção e cuidados gerais

Higiene das Mãos: lave as mãos frequentemente, especialmente após o uso de banheiros e antes de comer.

Evite Compartilhamentos: não compartilhe objetos pessoais, como copos, talheres e toalhas.

Alimentação Balanceada: mantenha uma dieta nutritiva e equilibrada.

Ambientes Ventilados: prefira locais bem iluminados e ventilados, e mantenha a limpeza em casa, especialmente em quartos e salas.

Evitar Aglomerações: locais fechados e com muitas pessoas aumentam o risco de transmissão de doenças. Sempre que possível, evite esses ambientes.