Meningite: Pará registra mais de 300 casos até outubro, em 2024; saiba como evitar a doença

O Pará já registrou 331 casos de meningite em 2024. O número representa 93,2% dos casos registrados no mesmo período do ano passado, de janeiro a outubro, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Na última terça-feira, 5, o órgão divulgou uma série de recomendações para população sobre a importância de reconhecer os sintomas da meningite e adotar medidas preventivas.

Entre as atitudes indicadas pela pasta estão a vacinação e assumir hábitos de higiene para evitar a contaminação.

Vacinação

Embora a vacina contra o sorogrupo B não seja disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é fundamental que os cidadãos mantenham o calendário vacinal atualizado com as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), como a Meningocócica C e ACWY, que estão disponíveis na rede pública e devem ser aplicadas conforme as faixas etárias recomendadas.

O PNI disponibiliza três doses da vacina meningocócica C na infância: aos 3 e 5 meses, e um reforço aos 12 meses, que pode ser aplicado até antes de completar 5 anos. Para adolescentes, uma dose é oferecida entre os 11 e 12 anos (como reforço ou dose única, a depender da situação vacinal).

Prevenção e cuidados gerais

Higiene das Mãos : lave as mãos frequentemente, especialmente após o uso de banheiros e antes de comer.

: lave as mãos frequentemente, especialmente após o uso de banheiros e antes de comer. Evite Compartilhamentos : não compartilhe objetos pessoais, como copos, talheres e toalhas.

: não compartilhe objetos pessoais, como copos, talheres e toalhas. Alimentação Balanceada : mantenha uma dieta nutritiva e equilibrada.

: mantenha uma dieta nutritiva e equilibrada. Ambientes Ventilados : prefira locais bem iluminados e ventilados, e mantenha a limpeza em casa, especialmente em quartos e salas.

: prefira locais bem iluminados e ventilados, e mantenha a limpeza em casa, especialmente em quartos e salas. Evitar Aglomerações: locais fechados e com muitas pessoas aumentam o risco de transmissão de doenças. Sempre que possível, evite esses ambientes.